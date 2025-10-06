الديون الوطنية الأمريكية ترتفع بمعدل مذهل يبلغ 6 مليارات دولار يوميًا

تام شمس - الاثنين 6 أكتوبر 2025 04:40 مساءً - يتجه المستثمرون نحو الأصول الآمنة مثل البيتكوين والذهب، مع اقتراب الديون الوطنية الأمريكية من مستوى قياسي جديد يبلغ 38 تريليون دولار.

ووفقًا لبيانات لجنة الاقتصاد المشتركة في الكونغرس الأمريكي، بلغ إجمالي الدين الوطني الأمريكي حاليًا 37.9 تريليون دولار، بعد أن ارتفع بمقدار 69,890 دولارًا في الثانية أي ما يعادل نحو 4.2 ملايين دولار في الدقيقة خلال العام الماضي.

ويعني ذلك زيادة مذهلة تبلغ 6 مليارات دولار يوميًا، وهو رقم يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 30 دولة، بحسب بيانات موقع Worldometer.

تغيّر الدين الوطني الأمريكي خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. المصدر: لجنة الاقتصاد المشتركة في الكونغرس الأمريكي

قال النائب الأمريكي كيث سيلف يوم الجمعة إن إجمالي الدين سيصل إلى 38 تريليون دولار خلال أسابيع، وقد يتجاوز 50 تريليون دولار خلال عقد واحد، داعيًا إلى تحرّك عاجل.

وأضاف: "يجب على الكونغرس أن يتحرك الآن طالبوا بالمسؤولية المالية من قادتكم قبل أن يتحول الانحدار التدريجي إلى انهيار مفاجئ."

وبحسب المعدلات الحالية، من المتوقع أن يتجاوز الدين الأمريكي حاجز 38 تريليون دولار خلال 20 يومًا فقط.

المستثمرون يتجهون إلى البيتكوين والذهب

في الأسبوع الماضي، وصفت شركة JPMorgan البيتكوين (BTC) والذهب بأنهما "ملاذ ضد تدهور العملات"، في ظل تزايد الضبابية حول وضع الدولار الأمريكي.

وجاء ذلك مع تسجيل البيتكوين مستوى قياسيًا جديدًا عند 125,506 دولارات يوم السبت، فيما بلغت أسعار الذهب ذروة جديدة عند 3,920 دولارًا يوم الأحد.

جذب العرض المحدود للبيتكوين وطبيعته اللامركزية اهتمامًا مؤسسيًا متزايدًا، إذ صرّح الرئيس التنفيذي لشركة BlackRock، لاري فينك وهو ناقد سابق للبيتكوين في يناير أن العملة قد تصل إلى 700,000 دولار وسط مخاوف من تدهور العملات.

من جانبه، أوصى راي داليو، مؤسس صندوق التحوط الأكبر في العالم "بريدج ووتر أسوشيتس"، في يوليو بأن يخصص المستثمرون 15% من محافظهم للأصول الصلبة مثل البيتكوين أو الذهب لتحقيق "أفضل نسبة عائد إلى المخاطرة".

ليست أمريكا وحدها، بحسب داليو

قال داليو في ذلك الوقت إن دولًا غربية أخرى، مثل المملكة المتحدة، ستواجه نفس "حلقة الديون المفرغة"، وأن عملاتها ستواصل الأداء الضعيف مقارنة بالبيتكوين والذهب، اللذين وصفهما بأنهما "أدوات تحوط فعالة".

وأفادت وكالة رويترز أواخر الشهر الماضي أن الدين العالمي ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 337.7 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني، مدفوعًا بمزيد من سياسات التيسير الكمي وتراجع الدولار الأمريكي، استنادًا إلى بيانات معهد التمويل الدولي.

جهود ترامب لإبطاء نمو الدين الأمريكي

كان خفض الإنفاق الفيدرالي وتقليص العجز من أولويات السياسة الاقتصادية في إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وخلال فترة قصيرة، استعانت الإدارة بالرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، للمساعدة في جهود وزارة الكفاءة الحكومية لتقليص الإنفاق، ما أسفر عن توفير 214 مليار دولار حتى الآن.

وفي يوليو، وقّع ترامب على ما وصفه بـ"قانون الفاتورة الجميلة الكبرى" (Big Beautiful Bill Act) بهدف خفض الإنفاق الفيدرالي بأكثر من 1.6 تريليون دولار.

لكن تنفيذ هذا القانون دفع الديون الأمريكية إلى تجاوز 37 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يضيف 3.4 تريليونات دولار أخرى خلال السنوات العشر المقبلة.

وغادر ماسك منصبه مع اقتراب انتهاء فترة عمله المحددة بـ130 يومًا كموظف حكومي خاص، في وقت شهدت علاقته بترامب تدهورًا ملحوظًا بعد أن كانت قوية في السابق.