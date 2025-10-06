انت الان تتابع خبر السامرائي من منطقة الداينية: المرحلة المقبلة تتطلّب تضافر الجهود لخدمة المواطنين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس تحالف العزم في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس تحالف العزم مثنّى السامرائي حضر التجمع الانتخابي للمرشح عن التحالف حسام الدايني في منطقة الداينية التابعة لقضاء بلدروز بمحافظة ديالى برفقة وفد نيابي وعدد من المسؤولين وقيادات تحالف العزم وبحضور الشيخ جاسم تركي المطلك شيخ عشيرة الداينية في ديالى".

وأضاف ان "اللقاء شهد حضوراً جماهيرياً واسعاً أكد دعم أبناء المنطقة لمشروع التحالف واستعدادهم للمشاركة الفاعلة في الاستحقاق الانتخابي المقبل".

وشدد السامرائي "على أهمية دعم الحملة الانتخابية لتحالف العزم وتعزيز روح المشاركة الوطنية"، مشيراً إلى أنّ "المرحلة المقبلة تتطلّب تضافر الجهود لخدمة المواطنين والنهوض بواقع محافظة ديالى في مختلف القطاعات".

