محمد القس لـ الخليج 365: تعاطفت مع سلطان في المحامية وانتظروني في رمضان 2026

مسلسل "المحامية"

"المحامية" أول عمل درامي سعودي يستعرض الصراع بين الواقع القانوني والمشاعر الإنسانية، كيف انعكس هذا على رؤيتك وتجسيدك لشخصية سلطان التي تقدمها؟

محمدالقس من مسلسل المحامية - الصورة من صفحة منصة شاهد على إنستغرام

هل هناك بعد إنساني وجدته في شخصية "سلطان"، خلف القسوة التي كان يظهر عليها؟

هل تري أن "سلطان" أب ظالم أو جائر يدافع عن قناعته ووجهة نظره، حين قرر حرمان زوجته "مها" من أبنائها؟

كيف كان حضور الفنان محمد القس أمام الفنانة لبنى عبد العزيز، خاصة أن العلاقة بين شخصيتكم بالعمل "سلطان" و"مها" مشحونة بالتوتر والصراع؟

برغم مافعله "سلطان"، هل شعرت بلحظة تعاطف تجاهه؟

هل هناك أثر معين تمنيت أن تتركه شخصية "سلطان"، في وعي المشاهد بعد انتهاء قصة وحكاية المسلسل"؟

مسلسل "المحامية"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 أكتوبر 2025 07:06 مساءً - نجاح كبير حققه الفنانفي مسلسل "المحامية"، وذلك بعد أن لفت أنظار جمهور المسلسل نحو شخصيته بالعمل وهي "سلطان"، التي قدمها بكل براعة مما جعله في صدارة ترند منصات التواصل الاجتماعي، "الخليج 365" أجرت معه حواراً لتهنئته على نجاح المسلسل ودوره به، وللتعرف أكثر على تفاصيل أخرى تتعلق بالعمل، ورؤيته تجاه الشخصية التي يقدمها، وأيضًا معرفة موقفه من التواجد في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2026، جميعها أمور سوف نتعرف إليها من خلال السطور التالية.في بداية الأمر، أود توضيح نقطة مهمة، فكون أول عمل أو ثاني عمل، فهذا الأمر ليس له علاقة بالشخصية، لأنني لا أؤمن بأن أول عمل يتحدث عن موضوع بعينه أو شيئاً ما، يعطيه ميزة لأن الميزة في النص ثم النص، فمن الممكن أن يتم عرض عمل فني للناس أو للأشخاص التي تعيش في "المريخ" ولكن النص في مضمونه سيء وليس جيداً، وبالتالي فإن الذي عكس الرؤية على الشخصية التي أقدمها هو النص، الشخصية نفسها تاريخها ماذا تريد أن تقول وما الذي سوف يُقال عنها.أما عن شخصية "سلطان" نفسها فأنا لا أؤمن بوجود شخصية شريرة، فهو طليق للمحامية "مها" بطلة الحدوته وخلافه معها إنه قام بتشويه سمعتها أمام أطفالها، ليتولى هو تربيتهم ثم يرفض وجود أي نوع من أنواع التواصل معها، مكملاً: "لما تيجي على النوع ده من الشخصية حتى لو كان يطلق عليها شرير مطلق، فأ نا لا أؤمن بوجود شرير مطلق أو خير مطلق، سوى أن هناك إنسان، وإللي انعكس على الشخصية هو النص، وإنسانية الشخصية نفسها"."سلطان" في النقل ارتكب خطأ، من خلال إبعاد أطفاله عن زوجته بل وحاول قدر المستطاع تشويه سمعتها أمامهم، ولكن بوجه إنساني هو الذي تولى تربيتهم فلم يأتِ لهم بزوجة أب، أو خادمة أو سائق أو طاهي طعام "طباخ"، إلى أن تخرج نجله الكبير وأصبح طبيباً، ونجله الثاني تخرج هو الآخر في مرحلة الثانوية العامة بصورة مشرفة بحصوله على درجات مرتفعة، فكان حريصاً كل الحرص على تربيتهم ويخاف عليهم ويقوم بحمايتهم بطريقته الخاصة، ولكن السؤال هنا هل الطريقة التي يتبعها صحيحة أم خاطئة؟، الإجابة هنا متروكة للجمهور."عندما قرر "سلطان" حرمان زوجته "مها" من أولادها، فهو لا يرى نفسه أباً جائراً، بل كان مقتنعاً تماماً بفكرته وما فعله، وسيكون له أسبابه الخاصة التي سيتعرف إليها الجمهور بوضوح في الحلقات القادمة، ما أود قوله هنا، إن أصدقاءنا في الحياة عندما يقدمون على فعل ما نراه نحن خطأ، يكون لديهم أسبابهم الخاصة، ولهم مطلق الحرية في الإفصاح عنها أو عدم ذلك. وبالمثل، فإن سلطان لديه أسبابه، وهو مقتنع بنسبة كبيرة تكاد تصل إلى 90% بأن ما فعله خير وليس شراً.لبنى عبد العزيز أخت وصديقة، وربما عشت معها جزءاً من مشوارها عندما كانت مذيعة في التلفزيون، ومشاهدي معها في المسلسل قليلة جداً، لكنني لمست منها ومن كل الممثلين المشاركين في المسلسل، الخوف على العمل، وحضوراً يسبقه الاحترام وتسبقه المنافسة الجميلة، الجميع كان حريصاً على بث طاقة إيجابية رائعة. وبشكل عام، كان الجو وراء الكاميرا مفعماً بالود والجمال والاحترام المتبادل.بكل تأكيد تعاطفت مع "سلطان"، ومن شدة تعاطفي معه أسقط عليه شخصيات، فالممثل أحياناً يسقط شخصيات لناس هو يعرفها في حياته، حتى لو لم يتفق معهم، في النهاية تدرك أنه مخطئ، لكنك تحاول أن تجسده بمبرراته الخاصة، إلا إذ كان شريراً مطلقاً فحينها يصبح أقرب إلى الشيطان الذي لا مبرر له، وبالتالي فإن الحنان الكبير الذي أظهره "سلطان" تجاه أولاده جعلني أتعاطف معه، أما سلطان، ففي كثير من اللحظات يظهر حنانه على أولاده، وتعاطفه معهم، وحنينه الخفي نحو "مها". كل ذلك جعلني أتعاطف معه بشدة.بالنسبة لي أي شخصية أقوم بتجسيدها حتى لو كانت شريرة، أريد قول شيء من خلالها، أسعى دائماً أن أظهر جانباً يمكن أن يترك أثراً لدى المشاهد. فحتى لو كان الشرير مخطئاً، أتمنى أن يتفادى الناس أخطاءه، أو على الأقل يدرك المحيطون به مبرراته ليعرفوا كيف يتعاملون معه ويوجهوه إلى الطريق الصحيح، مثلا على ذلك "التدخين"، فالجميع يعرف أنه مضر ويسبب أمراضاً خطيرة، لكنك قد تظل تدخن رغم ذلك، فإذا قلت لك "التدخين يسبب السرطان"، قد لا تتوقف أيضاً، لكن إن أخبرتك بأنك بعد سنوات قليلة لن تستطيع صعود السلم، أو أن صحتك ستنهار تدريجياً، ربما هنا تتوقف وتفكر، بنفس الطريقة، عندما أجسد شخصية أحاول أن أُظهر أخطاءها ومبرراتها معاً، بحيث يرى المشاهد نفسه فيها، وربما الرجل الجالس أمام التلفاز، الذي يرتكب الخطأ نفسه، يبدأ في التفكير مراراً هل ما يفعله صواباً أم خطأ؟المسلسل من إخراج جاسم المهنا، وتأليف نورةالعمري، ويشارك في بطولته إلى جانب لبنى عبد العزيز ومحمد القس كل من: عبد الرحمن بن نافع، سعد الشطي، ليلى مالك، وهاشم نجدي.

وتدور الأحداث حول الصراع الداخلي الذي تعيشه محامية بين ضميرها القانوني ومشاعرها الإنسانية، إذ تتولى الدفاع عن النساء متأثرة بماضيها المؤلم، لتجد حياتها تنقلب رأساً على عقب مع تطور الأحداث.

أعمال درامية منتظرة للفنان محمد القس

ما هو جديدك الفني الفترة المقبل؟

انتهيت من تصوير مسلسل بعنوان "حي الجرادية" ومن المتوقع عرضه على شاشة "إم بي سي" في الموسم الدرامي الرمضاني 2026، كما أنني مقبل على عمل مصري جديد، ما زال قيد التحضير، وسيتحدد قريباً إن كان سيعرض في رمضان أو في وقت لاحق، وبمجرد أن أبدأ به سأعلن التفاصيل إن شاء الله.يُذكر، أن مسلسل "حي الجرادية" هو عمل ضخم يضم نخبة من النجوم بجانب النجم محمد القس أبرزهم لمى الكناني، نيرمين محسن، روان الطويرقي، بدور العتيبي، وليد قشران، نورا ياسين، عهود السامر، مروة علي، سارة الجابر، زيد السويداء، بدر اللحيد، فيصل الدغريري، عبد الله أحمد، محمد القحطاني، محمد علي المحسن، غيدا سلام، نهيان السعدون، عايض السبيعي وهو من إخراج منير الزعبي.