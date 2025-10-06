سهر الصايغ في دور غير مألوف بالدراما المصرية.. إليكم التفاصيل

وكيلة نيابة تحقق في قضايا أعيد فتحها

أربع شخصيات رئيسية وضيوف شرف

نجاح سهر الصايغ في حكيم باشا بـ رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 أكتوبر 2025 08:20 مساءً - تعكف الفنانةعلى تصوير مسلسل جديد تتصدر بطولته، ويحمل اسم "" الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومرشح للعرض على إحدىخلال الفترة المقبلة، والعمل من تأليف شادي أسعد وإبراهيم ربيع، وإخراج أحمد حسن، وتجسد سهر خلال أحداثه دوراً جديداً وغير مألوف على الدراما المصرية بما يمثل تحدياً كبيراً لها.تجسد سهر الصايغ خلال أحداث مسلسل "" شخصية وكيلة نيابة تخوض تحقيقات معقدة في قضايا أُغلقت سابقاً بسبب نقص الأدلة، لتعيد فتحها مجدداً في محاولة لإحقاق العدالة، ويعد هذا الدور من الأدوار النادرة على شاشة الدراما المصرية.ينتمي مسلسل "" إلى فئة أعمال الجريمة والإثارة، حيث يستوحي قصصه من جرائم واقعية تم إغلاق ملفاتها في الماضي بسبب غياب الأدلة الكافية، قبل أن تُعاد التحقيقات فيها من جديد، ويعتمد العمل على هيكل الحكايات المنفصلة المتصلة، بحيث تتناول كل قضية على مدار ثلاث حلقات متتالية، لتسليط الضوء على تفاصيلها الدقيقة وتشابكاتها القانونية والإنسانية.قد تحبين قراءة.. أفلام ومسلسلات مستوحاة من أحداث حقيقية في قائمة العرض قريباًيرتكزعلى أربع شخصيات رئيسية تتصدرهمإلى جانب ثلاثة فنانين آخرين هم أحمد صفوت، تامر نبيل، ورامي الطمباري، فيما يشارك عدد كبير من النجوم كضيوف شرف في كل قضية تُطرح بالعمل، ومن أبرز المشاركين: صبري فواز، جوري بكر، أشرف زكي، محمود عبد المغني، محمد ثروت، إسلام جمال، منة عرفة، مروة أنور، ياسر علي ماهر، مفيد عاشور، حسن العدل وآخرون.يذكر أنقدمت في موسم دراما رمضان الماضي 2025، مسلسل ""، حيث شاركت في بطولته إلى جانب مصطفى شعبان، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، محمد نجاتي، ميدو عادل، يارا قاسم، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.يمكنك قراءة أيضاً.. فنانون بدرجة طبيب: نجوم تركوا العيادة من أجل الكاميرادارت أحداث مسلسل "" في إطار صعيدي حول "حكيم"، الذي يعمل في التنقيب عن الآثار وتجارتها في صعيد مصر، حيث تولى إدارة أموال عائلته بعد أن يضع عمه كل أملاكه بين يديه بسبب ذكائه وثقته به، ليواجه حكيم صراعات ومؤامرات من أبناء عمه بسبب الطمع في الثروة والسلطة، وسعيهم للاستيلاء على كل شيء.