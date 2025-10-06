شكرا لقرائتكم خبر دارة الملك عبدالعزيز تشارك +280 عنوانا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك دارة الملك عبدالعزيز في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 والمقام خلال الفترة من 2 - 11 أكتوبر الحالي، في حرم جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، تحت شعار «الرياض تقرأ»، بجناح خاص يضم أكثر من 280 عنوانا، من بينها 16 كتابا يجري تدشينها خلال المعرض.

وأوضح الرئيس التنفيذي لدارة الملك عبدالعزيز تركي بن محمد الشويعر في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن عدد الإصدارات الجديدة خلال هذا العام سيصل إلى 30 إصدارا، علاوة على الإعداد لإطلاق أعمال نوعية جديدة مستقبلا بإذن الله.

وأكد الشويعر اعتزاز الدارة بتدشين مشروع تحقيق كتاب الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري الموسوم بـ «تاريخ الملوك وأخبارهم وموالد الرسل وأنبائهم»، الذي نظمته الدارة، على المسرح الرئيس للمعرض، برعاية الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، مشيرا إلى أن هذا العمل العلمي مر خلال الفترة الماضية بجهود كبيرة بذلها المحقق العلامة الدكتور بشار عوّاد معروف وفريقه العلمي المتميز، الذين جمعوا مخطوطاته من مختلف أنحاء العالم إلى جانب كتب مطبوعة، وقاموا بتحقيقها بدقة علمية عالية.