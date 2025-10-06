شكرا لقرائتكم خبر ورشتا عمل ضمن معرض «الرياض تقرأ» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، ضمن فعاليته الثقافية المصاحبة في ورشة عمل «حديث كتاب العازف المجنون: أردت أن أكون»، المراحل التي تمر بها الرواية منذ ولادتها كفكرة حتى صدورها مطبوعة بين أيدي القراء.

وتناولت محطات صناعة العمل الروائي خطوة بخطوة، بدءا من صياغة الفكرة وتحديد الرسالة والأهداف، مرورا بمرحلة التخطيط التي تبنى فيها الشخصيات وتتشكل الحبكة، ثم مرحلة الكتابة التي تتحوّل فيها الفكرة إلى نص أدبي منظم عبر ترتيب الفصول وتطوير الأحداث، وصولا إلى المراجعة والتحرير التي تُصقل فيها اللغة والأسلوب لضمان جودة السرد واتساقه.

وشهد البرنامج الثقافي لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2025، ورشة عمل بعنوان «أساسيات خط الرقعة»، تناولت رحلة تاريخية عن بدايات الخط العربي ونوعيه المتمثلين في الخط الفني والخط الدارج، والفروقات بينهما.