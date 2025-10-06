شكرا لقرائتكم خبر «صناعة السؤال» ندوة حوارية في معرض الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، الذي تقيمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في حرم جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ندوة حوارية بعنوان «صناعة السؤال» استضافت الإعلامي عبدالله المديفر، وأدارها الإعلامي عبدالله المحيلان، بحضور لافت من الإعلاميين وزوار المعرض.

وأوضح المديفر خلال الندوة، أهمية السؤال بوصفه أداة فكرية محورية في صناعة الوعي، وتحفيز التفكير، وإثراء المعرفة، مؤكدا أن السؤال فعل ذهني يفتح آفاق الفهم، ويقود إلى مساحات جديدة من المعرفة.

وأشار إلى أن التحضير الجيد يعد أساسا في صياغة السؤال المؤثر، إذ يمنح المحاور القدرة على بناء تسلسل منطقي للأسئلة وطرحها بعمق وجرأة، مما يساعد على قيادة الحوار نحو أهدافه المعرفية.

وبين أن المحاور الناجح يجب أن يتحلى بالشجاعة والإنصات، واحترام الضيف والجمهور، مع الحفاظ على الحياد والثبات الانفعالي، موضحا أن نجاح الحوار يقاس بقدرة الأسئلة على كشف الزوايا الخفية، ودفع الضيف إلى التفكير بصوت مسموع، لأن السؤال الجيد يصنع الفارق، ويعد مفتاحا لبناء الوعي، وتوسيع مدارك المتلقي.

وتناول المديفر في حديثه تحولات المشهد الحواري في المملكة، مبينا أنه كان في السابق محصورا ضمن فئة محدودة من النخب، فيما أصبح اليوم أكثر انفتاحا واتصالا بقضايا المجتمع، لافتا النظر إلى أن مرحلة ما بعد رؤية السعودية 2030 شهدت انتقالا نوعيا جعل من الحوار أداة لتبادل الخبرات، وتمكين الجمهور من الاستفادة المباشرة من تجارب الشخصيات العامة.

وتأتي الندوة ضمن برنامج الفعاليات الثقافية لمعرض الرياض الدولي للكتاب، الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة الحوار، وصناعة الوعي عبر الكلمة والمعرفة، فيما يواصل المعرض استقبال زواره يوميا حتى 11 أكتوبر الحالي من 11 صباحا حتى 12 منتصف الليل.