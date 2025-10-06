ياسر جلال يعود بالكوميديا العائلية.. أيتن عامر زوجته وسلوى عثمان حماته في كلهم بيحبوا مودي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 أكتوبر 2025 10:00 مساءً - يواصل الفنان ياسر جلال تصوير مشاهد مسلسله الجديد "كلهم بيحبوا مودي" الذي يخوض به سباق دراما رمضان 2026، حيث يطل على جمهوره في هذا العمل بشكل مختلف بطابع لايت كوميدي، ويجتمع ياسر جلال مع أيتن عامر للمرة الأولى وجهاً لوجه، بعدما ظهرت الأخيرة معه بوصفها ضيفة شرف خلال أحداث مسلسل "جودر" الجزء الأول الذي تم عرضه في رمضان 2024.

أيتن عامر زوجة ياسر جلال في "كلهم بيحبوا مودي"

تجسد الفنانة أيتن عامر خلال أحداث مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" دور زوجة ياسر جلال؛ إذ يتزوجها الأخير لأسباب خاصة بعد مروره بعدة تجارب عاطفية فاشلة، لتبدأ بعدها سلسلة من المواقف الكوميدية، فيما تظهر الفنانة سلوى عثمان في دور والدة أيتن عامر، وتدخل مع ياسر جلال في سلسلة من المواقف الطريفة والمشاكسات.

https://www.instagram.com/p/DPCGdMojfoA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPCGdMojfoA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPCGdMojfoA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



قد تحبين قراءة: مسلسلات رمضان 2026.. النجوم يراهنون على صُنَّاع نجاحهم



مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" مكون من 15 حلقة فقط، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسر جلال، كلٌّ من: ميرفت أمين، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، هدى الأتربي، جوري بكر، ريهام الشنواني، يمنى طولان، جودي مسعود، سلوى عثمان، ومحسن منصور، وأيمن عزب، إضافة إلى إيرينا يسري ملكة جمال مصر 2025، ويأتي العمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، وإنتاج مها سليم.

ياسر جلال يترقب عرض مسلسل "للعدالة وجه آخر"

وفي سياق آخر، يترقب الفنان ياسر جلال عرض مسلسل "للعدالة وجه آخر" من 15 حلقة، في أولى تجاربه بعالم المنصات الرقمية، الذي يجسد خلال أحداثه دور إعلامي شهير يُدعى فؤاد السرجاني، متزوج من داليا التي تجسد دورها الفنانة أروى جودة، ولديهما ابن شاب يُدعى يوسف يؤدي دوره الفنان الشاب مينا نبيل الذي يقع في أزمة كبيرة بعد تورطه في جريمة قتل فتاة شابة.

https://www.instagram.com/p/DOQuRojCOoY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOQuRojCOoY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOQuRojCOoY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



يمكنك قراءة أيضاً: سنة أولى بطولة في رمضان 2026.. أبرزهم ماجد الكدواني



وتتصاعد أحداث المسلسل خلال الحلقات حين يسعى الأب إلى كشف ملابسات القضية المتورط فيها ابنه، ساعياً لإثبات براءته وسط ضغوط اجتماعية وإعلامية كبيرة، لتبدأ رحلة من المواجهات وكشف الأسرار التي تهدد استقرار العائلة، حتى تظهر الحقيقة ويتم التعرف إلى القاتل، الذي سيكون بعيداً تماماً عن كل التوقعات.

أيتن عامر بمسلسلين في رمضان 2025

يُذكر أن أيتن عامر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسلين الأول هو: "الحلانجي" من بطولة: محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبري، دانا حلبي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود قابيل، طارق صبري، ميمي جمال، كما قدمت بطولة المسلسل المصري الإماراتي "وش سعد"، الذي ضم مجموعة من نجوم الوطن العربي، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج محمد حمدي.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».