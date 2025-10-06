شكرا لقرائتكم خبر عن الكاتبة أميرة شرهان تطل على الوسط الأدبي برواية «أرقّ النجوم» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الكاتبة أميرة شرهان تطل على الوسط الأدبي برواية «أرقّ النجوم»

خاص/ صنعاءتطلّ الكاتبة أميرة شرهان بروايتها الجديدة «أرقّ النجوم»، الصادرة عن دار الكتب اليمنية للطباعة والنشر والتوزيع " مكتبة خالد بن الوليد" ، لتأخذ القارئ في رحلةٍ تمزج بين الألم والنور، بين انكسار الروح ونهوضها من رماد الوجع.في صفحاتها، تتجلى معركة الإنسان مع ذاته، حين لا يجد من السلاح سوى القلم، ولا من الصراخ سوى الحبر على الورق. هناك حيث تختلط الذكريات بالحنين، وتصبح الكلمات نجومًا تضيء ليل الخيبة.تكتب أميرة شرهان بحسّ أنثويّ عميق عن العتمة التي تُنضج الرؤية، وعن الضوء الذي لا يولد إلا من قلب الألم. وبين سطورها، يعيش القارئ تلك اللحظة التي ينحاز فيها إلى الحياة رغم قسوتها، ويكتشف أن الأمل ليس إلا نجمة صغيرة تتوهّج في داخله.رواية «أَرَقُ النُّجُومِ» ليست مجرد حكاية، بل مرآة تعكس صراع الإنسان مع فقده، وتوقه إلى الخلاص عبر الكتابة والنضال والنور.عمل يلامس القلب بلغةٍ شفافة، ويذكّرنا أن حتى في العتمة... ثمة نجمة تنتظر أن تُرى.تتخذ الرواية من اللغة الشاعرية جسرًا للتعبير عن صراع الإنسان في مواجهة الخيبات والخذلان، وعن بحثه الدائم عن الضوء وسط عتمة الحياة. وتصف الكاتبة في مقدمة الرواية لحظات الانكسار والانبعاث بعبارات مؤثرة تقول فيها:"حين تناضل لتتنفس الصعداء، تقف كمحارب لا يحمل من السلاح سوى قلم، ولا من الدماء سوى حبر على الورق... أنت الذي لا ترغب سوى الحياة، تجد نفسك لاترغب إلا في الموت....".يحمل العمل في طياته مزيجًا من التأمل الفلسفي والبوح الإنساني، ويطرح تساؤلات وجودية بلغة أنيقة وإحساس رقيق يعكس عنوان الرواية "أَرَقُ النُّجُومِ "، كناية عن الحنين والصفاء الداخلي.صدرت الرواية في طبعتها الأولى عن دار الكتب اليمنية، وتقع في ما يزيد عن مئتي صفحة، متاحة في معارض الكتب وعبر مكتبة خالد بن الوليد في الجمهورية اليمنية.الرواية متوفرة الآن في مكتبة خالد بن الوليد بجميع فروعها.أرق_النجوم أميرة_شرهان رواية_جديدة دار الكتب اليمنية مكتبةخالد بن الوليد.