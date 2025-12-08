عودة الوزارات والمؤسسات الاتحادية إلى الخرطوم قرار صعب، لكن لا مفر منه. لا خيار أمام الجهاز التنفيذي غير معايشة الظروف الصعبة والعمل الجاد لتجاوزها.

■ عودة الوزارات الاتحادية إلى الخرطوم يمثل بداية الخروج من منطقة الراحة والتفكير العملي بعين ووعي يعرف أن العودة ليست سهلة ولن تكون كذلك، لكنها خطوة في الاتجاه الصحيح.

■ الذين يقللون من قرار العودة ويحذرون من تداعياته عليهم النظر إلى مغادرة بورتسودان من زاوية أخرى: أن إعمار الخرطوم وتطبيع الحياة الرسمية هناك ليس أمراً يقوم به المواطنون فقط، على الحكومة أيضاً أن تتقدمهم وتعايش الصعوبات التي يواجهونها يوماً بعد يوم.

■ كان منتظراً أن يتم التفكير خارج الصندوق لكيفية توزيع مركز الحكم بعد الحرب. مثالاً لا حصراً أن يتم تفريق مقار الوزارات بين الولايات: الزراعة في الجزيرة، التعليم العام والعالي في نهر النيل، وهكذا. توزيع تسبقه دراسة علمية يعكف عليها أهل العلم والاختصاص. لا تزال الفرصة قائمة لدراسة المقترحات العديدة في هذا الصدد.

■ عودة الوزارات والمؤسسات الاتحادية إلى الخرطوم قرار سياسي أيضاً يحمل أكثر من دلالة.قبل أن تغادر الوزارات الاتحادية، ليتهم يقيمون لمسة وفاء رمزية ليقولوا جميعًا: شكرًا بورتسودان، المدينة التي احتملت السودان في ساعة العسرة والنزوح.

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد