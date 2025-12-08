الشرع: إسرائيل تعمل على تصدير الأزمات والهروب من مجازرها في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم السبت، إن إسرائيل تتهرب من مجازرها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة ، مشيرا إلى أنها شنت أكثر من 1000 غارة و400 توغل على بلاده منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية للشرع ضمن أعمال منتدى الدوحة 2025 في العاصمة القطرية، تحت شعار "ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى الواقع الملموس"، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وقال الشرع، إن "إسرائيل تعمل على تصدير الأزمات إلى الدول الأخرى، والهروب من المجازر التي ترتكبها في قطاع غزة، وتبرير كل شيء بالمخاوف الأمنية، بينما سوريا منذ التحرير أرسلت رسائل إيجابية لإرساء دعائم الاستقرار الإقليمي".

وأضاف أن "إسرائيل قابلت سوريا بعنف شديد، وشنت عليها أكثر من 1000 غارة، ونفذت 400 توغل في أراضيها، وكان آخر هذه الاعتداءات المجزرة التي ارتكبتها في بلدة بيت جن بريف دمشق وراح ضحيتها العشرات".

المصدر : التلفزيون العربي