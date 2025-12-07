وزير الخارجية التركي: نتخوف من فشل خطة ترامب في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، عن تخوف بلاده من فشل خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة ، مشيراً إلى أن مستقبل الاستقرار في القطاع يواجه تحديات جمة.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بمنتدى الدوحة 2025 الذي انطلق السبت بالعاصمة القطرية، ويستمر يومين.

وشدد الوزير التركي في تصريحاته، على أن أي خطوة تتعلق بإنهاء وجود فصائل المقاومة يجب أن تكون مشروطة ومرتبطة بضمانات دولية واضحة. وأوضح قائلاً: "لا يمكن البدء بنزع سلاح حماس ، يجب تأمين انتشار قوة الاستقرار الدولية أولاً".

كما وجّه فيدان اتهاماً مباشراً لإسرائيل بـالانتهاك اليومي لاتفاق وقف إطلاق النار المُبرم في غزة. وحذّر الوزير من أن هذه الانتهاكات تُشكل "خطراً كبيراً" على استدامة الهدنة والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق استقرار دائم في القطاع، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بالاتفاقيات الموقعة.

اقرأ أيضا/ رئيس الوزراء القطري: مفاوضات غـزة تمر بمرحلة حرجة

وأعلن وزير الخارجية التركي، استعداد بلاده للقيام بما يقع على عاتقها والمساهمة في جهود السلام بشأن قطاع غزة. وردا على سؤال ما إذا كانت تركيا سترسل جنودا إلى غزة، قال فيدان إن تركيا مستعدة للمساهمة في جهود السلام.

وأضاف "قبل كل شيء، تركيا جاهزة للقيام بما يقع على عاتقها، ومستعدة للمساهمة في جهود السلام المستمرة التي يشارك فيها الجميع".

وأشار إلى وجود نقاش مفصل بشأن قوة الاستقرار الدولية في غزة، وكيف سيتم تنفيذها؟ وما هي مهمتها المحددة؟ وكيف سيتم إعداد وثيقة قواعد الاشتباك الخاصة بها؟.

وأضاف "أعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون واقعيين بشأن مهمة قوة الاستقرار الدولية، وأن ننتبه إلى الفروق الدقيقة عند الحديث عن توقعاتنا منها، لأن هناك حقائق واضحة على الأرض".

وأردف: "أرى أن الهدف الأساسي من نشر قوة الاستقرار الدولية ينبغي أن يكون فصل الفلسطينيين عن الإسرائيليين على الحدود".

وأكد على ضرورة استكمال جميع الأنشطة التي ستتولاها قوة الاستقرار الدولية، وتدريب المنظمات والوحدات الأخرى مثل قوات الأمن الداخلي، وإنشاء إدارة محلية ومجلس للسلام.

المصدر : الأناضول