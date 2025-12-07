الإعلان عن هيئة دولية لإدارة غزة بحلول نهاية العام

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال مسؤول عربي ودبلوماسي غربي، الجمعة 5 ديسمبر 2025، إنه من المتوقع الإعلان بحلول نهاية العام الجاري عن هيئة دولية مكلفة بإدارة قطاع غزة ضمن المرحلة المقبلة من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم برعاية أمريكية.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، فإن هذه السلطة - التي ستُعرف باسم "مجلس السلام" (Board of Peace) ويرأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - ستتولى الإشراف على إعادة إعمار غزة بموجب تفويض من الأمم المتحدة مدته عامان قابل للتجديد.

وذكر المسؤول العربي والدبلوماسي الغربي لوكالة "أسوشيتد برس" - متحدثين شريطة عدم الكشف عن هويتيهما لكونهما غير مخولين بالحديث في هذا الشأن - أن الهيئة ستضم نحو اثني عشر قائداً آخرين من الشرق الأوسط والغرب.

كما أشارا إلى أنه سيتم الإعلان أيضاً عن لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين لتولي تسيير الشؤون الإدارية اليومية لغزة في مرحلة ما بعد الحرب.

وقال الدبلوماسي الغربي، الذي تحدث للوكالة عبر الهاتف من القاهرة، إن الإعلان عن هذه اللجنة سيتم على الأرجح خلال لقاء يجمع بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق من هذا الشهر.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار أيضاً على تشكيل "قوة استقرار دولية" مسلحة لحفظ الأمن وضمان نزع سلاح حركة حماس ، وهو ما يمثل مطلباً رئيسياً لإسرائيل.

المصدر : وكالات