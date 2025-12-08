شكرا لبحثكم عن خبر اغلاق الاجواء امام الطيران اليمني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة، عن أسباب توقف حركة الطيران الدولية في مطار عدن الدولي بشكل كامل منذ فجر اليوم الإثنين.

وقالت المصادر إن توقف حركة الطيران في مطار عدن، بسبب عدم صدور تصاريح الهبوط والإقلاع للطائرات المتجهة من وإلى الأراضي اليمنية.

وأكدت المصادر بأن عدداً من الرحلات الجوية ألغيت بشكل مفاجئ بعد إيقاف التصاريح، وشملت قائمة الرحلات الملغاة رحلة الرياض – عدن، ورحلة جدة – عدن، ورحلة عدن - القاهرة، بالإضافة إلى رحلة الريان – دبي.

وأشارت المصادر إلى أن الإلغاء يعود إلى إيقاف تصاريح التحالف للسماح للطائرات بالإقلاع أو الهبوط، بشكل مفاجئ"، دون تقديم تفاصيل حول المدة المتوقعة لتعليق الحركة الجوية.

وتسببت هذه الإجراءات في حالة من الارتباك داخل المطار، حيث توقفت عدد من الرحلات المجدولة التي كان يفترض أن تصل وتغادر في ساعات الصباح الأولى، واضطر المسافرون للعودة إلى منازلهم.

وتتواصل الإجراءات الرسمية لتقييم الوضع الأمني بالمطار وضمان سلامة المسافرين، فيما ينتظر الجميع توضيحات بشأن موعد استئناف الرحلات.