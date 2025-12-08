تكنولوجيا: معالج Snapdragon 8 Gen 5 يستعرض قوة أداء CPU و GPU على هاتف Ace 6T

علوم وتكنولوجيا

معالج Snapdragon 8 Gen 5 يستعرض قوة أداء CPU و GPU على هاتف Ace 6T

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة كوالكوم شريحة Snapdragon 8 Gen 5 قبل أسابيع لتكون أول معالج فرعي رائد في هذا الجيل، حيث يأتي مباشرة بعد Snapdragon 8 Elite Gen 5 في هيكلية الشركة. ولتقييم قدراته الفعلية، جرى اختبار المعالج الجديد داخل هاتف OnePlus Ace 6T لقياس قوة أدائه الخام.

أظهرت نتائج منصة Novice Evaluation أن Snapdragon 8 Gen 5 يقترب بشكل كبير من أداء Snapdragon 8 Elite في جانب المعالجة المركزية CPU.

إذ سجّل المعالج الجديد على Geekbench 6 حوالي 2957 نقطة للنواة الواحدة و 10236 نقطة للأنوية المتعددة، بينما حقق Snapdragon 8 Elite نحو 3256 نقطة و 10358 نقطة على التوالي.

لكن الفجوة تتسع بوضوح عند الانتقال إلى أداء الرسوميات GPU. ففي اختبار 3DMark Steel Nomad Light حقق Snapdragon 8 Gen 5 نتيجة 2088 نقطة، بينما وصل Snapdragon 8 Elite إلى 2550 نقطة.

أما في اختبار WildLife Extreme فحقق الجيل الجديد 5681 نقطة مقابل 7156 نقطة للجيل الأعلى، ما يعكس تفوقًا يقارب 20% لصالح معالج Elite.

وتتكرر الصورة نفسها في اختبار Geekbench OpenCL؛ حيث سجّل Snapdragon 8 Gen 5 حوالي 17217 نقطة، بينما حقق هاتف OnePlus 15 المزود بمعالج Snapdragon 8 Elite نحو 18287 نقطة.

ويبدو ذلك منطقيًا، إذ تعتمد الشريحة الجديدة على معالج رسوميات Adreno 829، وهو في الأساس نسخة مخفّضة من Adreno 840 الموجود في شريحة Elite.

