شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 08-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-08 10:40AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تقدم سعر الفضة (SILVER) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، استعداداً لمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 58.80$، مدعوماً بتداولاته المستمرة اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية داعمة لهذا المسار، كما جاء ارتفاع السعر الأخير بعدما نجح في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه مساحة أوسع لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.