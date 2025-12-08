تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 08-12-2025

تقدم سعر الفضة (SILVER) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، استعداداً لمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 58.80$، مدعوماً بتداولاته المستمرة اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية داعمة لهذا المسار، كما جاء ارتفاع السعر الأخير بعدما نجح في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه مساحة أوسع لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.