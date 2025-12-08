"سيرة" تطلق أول منصة رقمية عربية للدراما القصيرة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: في خطوة إعلامية متميزة جريئة وغير مسبوقة في عالم المحتوى، أعلنت منصة (سيرة)، أول منصة مخصصة للمسلسلات العربية القصيرة عالية الجودة، عن شراكات محتوى جديدة مع شركتي Mindmovers FZ-LLC وJamr Studios لإنتاج وتقديم سلسلة من خمس مقابلات سينمائية قصيرة ضمن خطة المحتوى القادمة للمنصة.

جاء الإعلان على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة، حيث تسعى منصة (سيرة) إلى الإسهام في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 المتعلقة بتطوير الاقتصاد الإبداعي، وتمكين الشباب، وتعزيز الحضور الثقافي للمملكة عالمياً.

توسيع نطاق المحتوى

وتُمثّل هذه الشراكات دخول منصة (سيرة) إلى عالم المحتوى غير القصصي القصير، من خلال مقابلات حميمة وبصرية مع شخصيات بارزة في مجالات السينما والثقافة والصناعات الإبداعية في منطقة الخليج، تُقدَّم بصيغة عمودية وبمدة تتراوح بين 60 و120 ثانية، وبجودة تلائم منصات البث الحديثة.

وتستهدف المنصة الجيل الجديد من الشباب والفتيات العرب، وتجمع نخبة من أفضل صنّاع المحتوى والمبدعين الإقليميين والمواهب الشابة والاستوديوهات الاحترافية، من خلال منصة ترفيهية رقمية مبتكرة، تقدم مسلسلات درامية مخصصة للهاتف الجوال، تتراوح مدة حلقاتها بين 60 و120 ثانية.

وتقدم "سيرة" مكتبة متنوعة من المسلسلات القصيرة الجذابة، والتي تشمل الدراما والإثارة والكوميديا والرومانسية، وذلك بمستوى جودة عالية تماثل جودة خدمات منصات البث العالمية، بنموذج يجمع بين الحلقات المجانية والاشتراكات الشهرية.

وتواصل المنصة التي أسسها إبراهيم بن سعود الإبراهيم الخبير في مجال الإعلام والإنتاج والتوزيع، توسيع طموحاتها الإبداعية والتقنية، وترسيخ موقعها في طليعة مشهد المحتوى الدرامي القصير المتنامي في المنطقة، حيث تستعد إلى إنتاج وبث أكثر من 120 عملاً أصلياً جديداً، وكذلك توقيع شراكة استراتيجية جديدة مع indmovers FZ-LLC لإنتاج 5 مسلسلات درامية خليجية قصيرة تتناول أشهر الشخصيات المؤثرة في السينما والثقافة والإبداع؛ مما يدعم صنّاع المحتوى العرب، ويعزز حضور المنصة كمحرك رئيس في مستقبل المسلسلات القصيرة بالعالم العربي.