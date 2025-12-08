شكرا لبحثكم عن خبر المحرّمي يناقش مع وزير الداخلية المستجدات الأمنية وسبل ترسيخ الاستقرار في المحافظات المحررة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

التقى فخامة القائد عبدالرحمن المحرّمي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الإثنين في قصر المعاشيق بالعاصمة عدن، وزير الداخلية عبدالله حيدان، لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية وسبل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة.

واستمع القائد المحرّمي إلى شرحٍ مفصل من وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية الراهنة ومستوى أداء الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه العمل الأمني، والإجراءات المتخذة لرفع الجاهزية وتعزيز اليقظة لمواجهة أي اختلالات أمنية محتملة.

وفي هذا السياق، شدّد المحرّمي على مضاعفة الجهود الأمنية وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية، مؤكداً على أهمية تكامل الأدوار لضمان استمرار حالة الاستقرار الأمني التي تشهدها العاصمة عدن والمحافظات المحررة.

كما جدد فخامته التزام مجلس القيادة الرئاسي بتقديم كامل الدعم اللوجستي والتدريبي لوزارة الداخلية، لتمكينها من أداء مهامها بكفاءة عالية وحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم.

من جانبه، ثمّن وزير الداخلية الدعم المستمر من مجلس القيادة الرئاسي، مؤكداً أن الوزارة ماضية في تنفيذ توجيهات القيادة العليا لتأمين المحافظات، وتقديم أفضل الخدمات الأمنية للمواطنين.