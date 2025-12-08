انت الان تتابع خبر السوداني وطالباني يؤكدان أهمية الإسراع في إكمال متطلبات تشكيل الحكومة المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني، ان الأخير "استقبل اليوم الاثنين، نائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق قوباد طالباني، إذ جرى بحث الأوضاع العامة في البلاد، في مختلف المجالات، السياسية والاقتصادية والتنموية، وسبل تعزيز الاستقرار من أجل المضي بإنجاز المشاريع وتقديم الخدمات لأبناء شعبنا في جميع أنحاء البلد".



وأكد اللقاء "أهمية الإسراع في إكمال متطلبات تشكيل الحكومة المقبلة، والعمل على الاستمرار بما أنجزته الحكومة الحالية، بالإضافة إلى الاحتكام إلى الدستور والقوانين الناظمة في معالجة جميع القضايا الوطنية".

