شكرا لبحثكم عن خبر منسقية انتقالي كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة حضرموت تعقد اجتماعها الدوري لشهر ديسمبر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

إعلام المنسقية / 8 ديسمبر 2025م

عقدت الهيئة التنفيذية لمنسقية المجلس الانتقالي الجنوبي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة حضرموت اجتماعها الدوري لشهر ديسمبر، بحضور الدكتور أديب الشاطري وأعضاء الهيئة.

واستهل الدكتور أديب الشاطري الاجتماع بتقديم التبريكات بمناسبة تحرير وادي حضرموت، واصفاً هذه اللحظة بأنها منعطف تاريخي ومفصلي في مسار القضية الجنوبية، أعاد للأرض توازنها واعاد الحق لأهله. وفي هذا الصدد، وجه دعوة للالتحاق بركب الأحرار في مخيمات الاعتصام، مؤكداً أن هذه الساحات هي مهد الحرية ومنطلق إعلان الاستقلال الثاني واستعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة.

وعقب ذلك، ناقش الاجتماع خطة الاستعداد للعام 2026م بشكل موسع، لإحداث نقلة نوعية في عمل المنسقية. وتم التأكيد على أن العام الجديد لن يكون تقليدياً، بل سيزخر بسلسلة مكثفة من الدورات التدريبية المتقدمة والبرامج التعليمية الإبداعية، التي صُممت خصيصاً لصقل مواهب الطلاب وتمكينهم من أدوات العصر، ليكونوا قادة فاعلين في المجتمع وسوق العمل.

واختتم الاجتماع بجملة من التوصيات التي تنظم سير العمل للمرحلة المقبلة، موجهين رسالة مليئة بمشاعر الود والدعم لأبنائهم الطلاب وهم يقبلون على موسم الحصاد العلمي، سائلين المولى عز وجل أن يكلل جهودهم في الاختبارات القادمة بالتوفيق والسداد، وأن يكون النجاح حليفهم الدائم.