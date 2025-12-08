تكنولوجيا: Sega تعتمد الذكاء الاصطناعي في تطوير الألعاب ضمن حدود مدروسة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت الشركة الأم لـ Sega، وهي Sega Sammy Holdings، أنها ستتجه لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الألعاب بهدف رفع كفاءة الإنتاج مع ارتفاع التكاليف، لكنها شددت على أن ذلك سيتم فقط في “الحالات المناسبة” لتجنّب أي ردود فعل سلبية من مجتمع اللاعبين.

وجاء هذا التصريح ضمن ملخص رسمي لجلسة أسئلة وأجوبة باللغة الإنجليزية في تقرير الشركة المالي للربع الثاني من عام 2026، الصادر في الثالث من ديسمبر.

وقد تساءل المستثمرون عن تضخم تكاليف تطوير الألعاب في الصناعة الحالية، وعمّا إذا كانت Sega ستتبع هذا النهج عبر مشاريع أكبر أم ستركّز على تعزيز الكفاءة.

وردّ التنفيذيون موضحين: “بدلًا من الانجراف بالكامل نحو التطوير الضخم، سنسعى أيضًا لرفع الكفاءة، ومن ذلك الاعتماد على الذكاء الاصطناعي.”

واضافوا: “ومع ذلك، ونظرًا لاعتراضات واسعة على استخدامه في المجالات الإبداعية خصوصًا تصميم الشخصيات، سنواصل تبنّيه بعد تقييم دقيق للحالات المناسبة، مثل تحسين سير العمل وتقليل الوقت المستغرق في مراحل التطوير.”

ويأتي توجه Sega نحو الذكاء الاصطناعي وسط ضغوط مالية واضحة، بالتزامن مع تراجع أداء قسم Entertainment Contents الذي يضم عناوين شهيرة مثل Sonic و Persona و Yakuza.

فقد حقق القسم مبيعات بلغت 141.7 مليار ين وأرباح تشغيلية قدرها 18.7 مليار ين في الربع الثاني من 2026، وهي أرقام أقل من توقعات الشركة رغم النجاحات الأولية لإصدارات مثل Sonic Racing: Crossworlds و Football Manager 26.

ووفقًا للتقرير، جاءت مبيعات الإصدارات السابقة أقل من المتوقع، بينما لم تحقق الألعاب الجديدة مبيعات قوية رغم استقبالها الإيجابي.

وأرجعت الإدارة هذا التراجع إلى تفضيل اللاعبين للألعاب المستقلة من جهة، وللألعاب الضخمة AAA من جهة أخرى، ليبقى مستوى AA الذي يعتمد عليه جزء كبير من إنتاج Sega في منطقة صعبة.

ويأتي هذا التحول بعد أيام قليلة من تقرير ياباني كشف أن أحد الاستوديوهات المتوسطة الحجم بدأ يطلب من المتقدمين لوظائف فنية رسم وتصميم شخصيات أثناء المقابلات، بعد تعرضه لما وصفه بـ “خداع الذكاء الاصطناعي” من بعض الموظفين الذين فشلوا في أداء المهام اليومية.

في المقابل، تحاول Sega تقديم نفسها كلاعب واقعي في مشهد الذكاء الاصطناعي، مركّزة على استخدامه في المهام غير الإبداعية بهدف رفع الربحية دون إغضاب المجتمع الذي يدعم ألعابها.

وتستعد الشركة لإطلاق مجموعة من العناوين المقبلة، من بينها Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties، و Football Club Champions 2026، بالإضافة إلى لعبة جديدة ضمن مبادرة Super Game والمتوقع صدورها في مارس 2026.

المصدر