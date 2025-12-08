تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 08-12-2025

تراجع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليظل بذلك مرتكزاً إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على مهاجمة مستوى المقاومة المحوري والصلب 4,245$، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لبدء ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعلميات البيع، ما يعزز من فرص تعافي السعر في الفترة القادمة.