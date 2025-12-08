تكنولوجيا: تسلا تنهي مشكلة نسيان الآيفون داخل السيارة نهائيًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت تسلا تحديث العطلات الكبير لعام 2025، وجاء محمّلًا بعدد من المزايا التي طالب بها المستخدمون خلال السنوات الماضية.

وإلى جانب الإضافات الموسمية المعتادة مثل تحسينات رسوم السيارة وزخارف وضع Santa، بما في ذلك مؤثرات الشتاء ونغمة قفل بطابع الميلاد، قدمت الشركة ميزة طال انتظارها.

فقد أضافت تسلا ميزة Phone Left Behind Chime التي تُصدر تنبيهًا صوتيًا عند نسيان آيفون أو هاتف اندرويد داخل السيارة. ويمكن تفعيل الميزة من خلال الإعدادات عبر Controls > Locks > Phone Left Behind Chime.

وكانت تسلا قد بدأت بدعم تقنية Ultra Wideband الخاصة بالآيفون فقط عند إطلاق خاصية Phone Key. إلا أنها توسّعت لاحقًا خلال العام لدعم هواتف اندرويد المزودة بـ UWB، مثل Galaxy S25 Ultra وGoogle Pixel.

وتستفيد الميزة الآن من UWB لاكتشاف ما إذا كان الهاتف لا يزال داخل السيارة، كما تتحقق أيضًا من منصة الشحن اللاسلكي لرصد أي هاتف منسي فوقها، حتى لو لم يكن يدعم UWB، وهو ما يضمن استفادة مستخدمي الأجهزة الأقدم كذلك.

وتصدر السيارة التنبيه لعدة ثوانٍ فقط بعد إغلاق الأبواب وخروج آخر راكب، لضمان ألا يُترك أي هاتف داخل المركبة دون ملاحظة.

