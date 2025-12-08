تكنولوجيا: سامسونج تعود لصدارة DRAM مع انتفاضة أرباح ضخمة وارتفاع غير مسبوق في أسعار الذاكرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفَت مصادر في الصناعة لوكالة يونهاب أن سامسونج حققت أكثر من 18 تريليون وون (12.2 مليار دولار) كأرباح تشغيلية خلال الربع الرابع من 2025، مع اعتماد الجزء الأكبر من هذه الأرباح على قسم Device Solutions المسؤول عن الذاكرة وخطوط التصنيع.

ويتوقع أن يكون القسم قد ولّد أكثر من 15 تريليون وون، بزيادة هائلة بلغت 422 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وبفضل هذه القفزة الضخمة، تستعد سامسونج لاستعادة صدارة سوق إيرادات DRAM، وهو المركز الذي فقدته لصالح SK Hynix في الربع الأول من 2025 بعد 33 عامًا من الهيمنة. وكانت SK Hynix قد استغلت ازدهار الذكاء الاصطناعي لتوسيع أعمال شرائح HBM عالية النطاق الترددي وتحقيق نمو كبير.

وترجع هذه العودة القوية لسامسونج إلى الارتفاع المتواصل في أسعار DRAM عالميًا. فقد دفع التوسع المحموم في بنية الذكاء الاصطناعي التحتية (خاصة مراكز البيانات) أسعار الذاكرة إلى مستويات غير مسبوقة، بينما تعمل سامسونج بالتوازي على تطوير تقنيات HBM لتقترب من أداء منافستها SK Hynix.

وعلى سبيل المثال، تجاوز متوسط سعر ذاكرة DDR4 بسعة 8 جيجابايت حاجز 8 دولارات في نوفمبر، بزيادة 15.7 بالمئة عن الشهر السابق.

ويبدو أن الارتفاع أكثر حدة عند مقارنته بأسعار مارس التي بلغت 1.35 دولار فقط، مع توقعات بأن ترتفع الأسعار بنسبة تصل إلى 50 بالمئة بين الربعين الثالث والرابع.

