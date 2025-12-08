تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 08-12-2025

مدد سعر الإيثيريوم (ETHUSD) من مكاسبه خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مستقراً اعلى مستوى الدعم المهم 3,090$، ما يعزز من هيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.