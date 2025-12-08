شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 08-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-12-08 10:52AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
مدد سعر الإيثيريوم (ETHUSD) من مكاسبه خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مستقراً اعلى مستوى الدعم المهم 3,090$، ما يعزز من هيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.