الاقتصاد

تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 08-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 08-12-2025

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 08-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-12-08 10:52AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

مدد سعر الإيثيريوم (ETHUSD) من مكاسبه خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مستقراً اعلى مستوى الدعم المهم 3,090$، ما يعزز من هيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا