شاهد بالصورة والفيديو.. مشجعة سودانية تتمنى مواجهة العراق مرة أخرى: (العراقيين هم اللي يخافون مننا وسودانا فوق)

أجرت قناة عراقية, مقابلة مع عدد من مشجعات المنتخب السوداني, عقب نهاية مباراة صقور الجديان, والعراق, في بطولة كأس العرب, بالدوحة.

وكان اللقاء قد انتهى بفوز العراق, على صقور الجديان بهدفين نظيفين في مباراة تألق لاعبو السودان, في الشوط الأول منها وكانوا قريبين من التسجيل في أكثر من مناسبة.

مشجعات السودان, خلال المقابلة عبرن عن فخرهن بأداء لاعبي المنتخب, وتمنت إحداهن تكرر المواجهة مرة أخرى وقالت: (أكيد العراقيين هم اللي يخافون مننا), وهتفت بالهتاف السوداني, الشهير: (فوق فوق سودانا فوق).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)