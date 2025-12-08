شرطة غرب كردفان تحتفل بالعيد الحادي والسبعين للشرطة السودانية ويوم الشرطة العربية

أكد مدير شرطة ولاية غرب كردفان اللواء شرطة حقوقي معاوية محمد أحمد الطيّب أنّ منسوبي الشرطة بالولاية يؤدون مهامهم بكفاءة واقتدار، مشيداً بروحهم المعنوية العالية في ظل التحديات الراهنة.

جاء ذلك لدى إشرافه الأحد بمدينة الأبيض على التمام الشهري الراتب لقوات شرطة غرب كردفان، حيث تلقى تقرير التمام من العقيد شرطة عوض السيد محمد عبدالقادر مدير دائرة الشؤون العامة، وذلك بحضور مديري الدوائر العامة والمتخصصة وضباط وضباط الصف والجنود.

وهنأ اللواء معاوية القوات بالعيد الحادي والسبعين للشرطة السودانية والعربية الذي يُقام هذا العام تحت شعار: “نصر وعزة… أمن وأمان”، وبشّر القوة بالترقيات القادمة تقديراً لجهودهم.

وأعرب عن أمله في أن تحلّ الأعياد القادمة والبلاد تنعم بالأمن والاستقرار، مثمناً الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة والتشكيلات المساندة في مختلف جبهات القتال، ومجدداً دعم الشرطة لها حتى اكتمال عمليات تطهير البلاد من المليشيا المتمردة.

وتشير (سونا) إلى أن احتفالات العيد تتزامن هذا العام مع انطلاقة دورة حرب المدن لمنسوبي الشرطة التي افتتحت اليوم، إلى جانب دورة أعمال التحقيق والمحاسبة الإيجازية لرتبة المقدم فما دون التي بدأت خلال الأيام الماضية.

سونا