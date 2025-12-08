شكرا لقرائتكم خبر أمانة جدة تتعقب البيع العشوائي وتصادر 4.5 طن من الخضروات والفواكه بالعزيزية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت رئيس بلدية العزيزية الفرعية، هبة البلوي، أن الأعمال الرقابية استهدفت رصد التعديات والممارسات غير النظامية التي قد تؤثر على النظافة العامة وسلامة المنتجات الغذائية، مبينة أن الفرق الميدانية صادرت الكميات المضبوطة، واتخذت الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
وأكدت البلوي مواصلة الجهود الرقابية بالتعاون مع الجهات المختصة، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق "بلدي" أو مركز البلاغات الموحد 940؛ بما يسهم في تعزيز جودة الحياة والارتقاء بالخدمات البلدية.
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة جدة تتعقب البيع العشوائي وتصادر 4.5 طن من الخضروات والفواكه بالعزيزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.