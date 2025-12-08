شكرا لقرائتكم خبر أمانة جدة تتعقب البيع العشوائي وتصادر 4.5 طن من الخضروات والفواكه بالعزيزية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة عن إزالة عدد من العربات والبسطات المخالِفة، ومصادرة نحو 4.5 طن من الخضروات والفواكه بنطاق بلدية العزيزية، وذلك في إطار الجهود للحد من الظواهر العشوائية وتحسين المشهد الحضري.

وأوضحت رئيس بلدية العزيزية الفرعية، هبة البلوي، أن الأعمال الرقابية استهدفت رصد التعديات والممارسات غير النظامية التي قد تؤثر على النظافة العامة وسلامة المنتجات الغذائية، مبينة أن الفرق الميدانية صادرت الكميات المضبوطة، واتخذت الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وأكدت البلوي مواصلة الجهود الرقابية بالتعاون مع الجهات المختصة، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق "بلدي" أو مركز البلاغات الموحد 940؛ بما يسهم في تعزيز جودة الحياة والارتقاء بالخدمات البلدية.