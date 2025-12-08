شكرا لبحثكم عن خبر الهدياني يحذّر من الإشاعات ويدعو إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجّه السكرتير الصحفي والإعلامي للرئيس عيدروس الزُبيدي، علي محمود الهدياني، تنبيهًا هامًا إلى أبناء الشعب في الداخل والخارج، وكافة المهتمين بمتابعة الشأن العام، دعا فيه إلى ضرورة تحرّي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وأشار الهدياني إلى أن هناك حملات إعلامية مضلِّلة تقودها قوى معادية للجنوب، تعمل على بث الإشاعات والأخبار غير الصحيحة بهدف إرباك المشهد العام، مؤكدًا أن بعض هذه المنصات والمواقع، بما فيها من يُحسب على الجنوب، تشارك للأسف في ترويج معلومات مغلوطة.

وشدّد الهدياني على أن وعي الشعب الجنوبي اليوم بات أكبر وقدرته على التمييز بين الحقيقة والتضليل أقوى، داعيًا الجميع إلى عدم الانجرار خلف الشائعات، والاعتماد على القنوات الرسمية كمصدر موثوق للمعلومات.