إعلان لـ‘‘طيران اليمنية’’ عقب توقف الرحلات الجوية عبر مطار عدن

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت الخطوط الجوية اليمنية أن جميع رحلات الشركة المجدولة ليوم الإثنين الموافق 8 ديسمبر 2025، قد تم إعادة ترتيبها وفق الجدول التشغيلي المعتمد، مشيرة إلى استمرار العمل على تنظيم الرحلات بحسب المتغيرات القائمة.

ويأتي هذا الإعلان عقب توقف الرحلات بشكل كامل منذ فجر اليوم الإثنين عبر مطار عدن الدولي ومطار الريان بحضرموت، نتيجة إيقاف تصاريح الرحلات الجوية من قبل التحالف العربي.

ويُعتقد أن قرار الإيقاف جاء رداً على سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على مواقع جديدة في محافظتي حضرموت والمهرة.

وأوضحت المصادر في الشركة أن الخطوط اليمنية ستقوم بإشعار المسافرين ووكلاء السفر بمواعيد الرحلات فور اعتمادها بشكل نهائي، داعية المسافرين إلى ضرورة متابعة التحديثات الرسمية عبر قنوات اليمنية المعتمدة لضمان عدم حدوث ارتباك في المواعيد.