كشف مخرجات اجتماع "المجلس السياسي الوطني" الخميس الماضي

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم تحالف السيادة، محمد عباس الطائي، إن "اجتماع (المجلس السياسي الوطني) الذي عُقد يوم الخميس الماضي،، وليوجّه رسالة واضحة لكل العراقيين بأننا"، بحسب الصحيفة الرسمية.وأوضح الطائي، أن "الاجتماع ناقش عدداً من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها التأكيد على أهمية الإسراع بالمصادقة على نتائج الانتخابات النيابية وانعقاد مجلس النواب بدورته السادسة"، مبيناً أن "هذا الإسراع لا يُعدُّ إجراءً شكلياً، بل هو التزام دستوري ووطني لضمان استقرار المشهد السياسي والشروع بتشكيل الحكومة الجديدة".

ولفت، إلى أنه "جرى التأكيد على المضي قدماً في الحوارات مع الكتل السياسية على المستوى الوطني، بغية التوصل إلى توافق شامل ينسجم مع الاستحقاقات الدستورية، وعلى أن تكون عملية تشكيل الحكومة وفق أسس سليمة بعيداً عن أي إملاءات أو تهميش لأي طرف".

وبيّن الطائي، أن "البرنامج الذي يسعى له تحالف السيادة يرتكز على ثلاثة محاور رئيسة أولها، الأمن والسيادة وحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز قدرات قواتنا الأمنية بمختلف صنوفها، وثانياً الإعمار والتنمية، المتمثل بإعادة بناء البنى التحتية المتضررة واستقطاب الاستثمارات، والمحور الثالث يتمثل بالعدالة الاجتماعية ومعالجة ملفات المهجرين والمغيبين وضحايا الإرهاب".