ألمانيا: لدينا خطة لشرق أوسط جديد.. حل الدولتين سيأتي

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، اليوم الأحد، أن ألمانيا ترفض أي خطوة لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وكان ميرتس قد التقى نتنياهو، بعد وصوله إلى إسرائيل، أمس، في أول زيارة له منذ تعيينه في منصبه، قبل سبعة أشهر. والتقى ميرتس، أمس، مع الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ.

وقال ميرتس، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نتنياهو، إنه "لدينا خطة لشرق أوسط جديد يكون فيه لإسرائيل جزءا إلى جانب إقامة دولة فلسطينية. وسيأتي حل الدولتين بعد محادثات، وليس في البداية، ولذلك تساعد ألمانيا السلطة الفلسطينية ولكنها تنتقدها أيضا".

وأشار ميرتس إلى أن "الانتقادات تجاه الحكومة الإسرائيلية ضرورية أحيانا، لكن لا ينبغي أن تستخدم كذريعة لمعاداة السامية".

وقال ميرتس خلال زيارته لمتحف "يَد فَشِم" لتخليد ذكرى المحرقة، اليوم، إن "ألمانيا ستهتم بإبقاء ذكرى جريمة المحرقة المروعة ضد الشعب اليهودي. وملقاة على ألمانيا المسؤولية لدعم حق إسرائيل بالوجود بأمن. وهذا جزء من الجوهر الأساسي للعلاقات بين الدولتين، وهكذا سيبقى".

وخلال لقائه مع هرتسوغ تطرق ميرتس إلى العلاقات بين الجانبين خلال حرب الإبادة على غزة ، وإلى شراء ألماني منظومة "حيتس 3" الإسرائيلية لاعتراض الصواريخ طويلة المدى. وتأتي زيارة ميرتس على خلفية مرور 60 عاما من العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

المصدر : عرب 48