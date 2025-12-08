شكرا لقرائتكم خبر "جائزة الحِرف اليدوية ".. بريقٌ جديد في عامها الخاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الحِرفة اليدوية ليست مجرّد أثرٍ تُشكّله اليد، بل ربما تكون حكايةً مدوَّنة بين دفّات الكتب وأوراق الأبحاث، يتناقل أسرارَها ومهاراتِها أجيالٌ متعاقبة، حيث تصف تفاصيل قطعةٍ قماشية عُرفت بالسدو، أو تُوثّق مصادر الأحجار الكريمة المستخدمة في صناعة السبح، أو تشرح الخطواتِ الدقيقةَ لصناعة دلّةٍ نحاسية تُزيِّن مجالس الكرم العربي. هي صفحاتٌ تحمل عبق الورش القديمة وأصوات الحِرفيين، وتُحوّل ما كان يُرى بالعين ويُلمس باليد إلى إرثٍ مكتوب، يفتح أبوابه للدارسين والباحثين والمبدعين.

وفي إطار هذه الإصدارات والتدوينات التي تُعتبر مَعِيناً غنياً، استحدثت وزارةُ الثقافة عبر مبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية" في نسختها الأخيرة لعام 2025 "جائزةَ الحِرف اليدوية"، لتُمنَح للسعوديات والسعوديين المتخصصين في صناعة المحتوى الخاص بالحِرف اليدوية عبر التأليف ونشر الأبحاث المعرفية، وفاز بها الدكتور فهد الحسين نظيرَ إسهاماته البارزة في توثيق الحِرف اليدوية من خلال مؤلفاتٍ وبحوثٍ علمية موسوعية.

وتتزامن "جائزةُ الحِرف اليدوية" مع "عام الحِرف اليدوية 2025"، وهو العام الذي تحتفي فيه المملكة بإرثها الحِرفي العريق، ليس فقط من خلال دعم الإنتاج وصناعة القطع التراثية، بل أيضاً عبر تعزيز البعد المعرفي الذي يضمن بقاء هذا الإرث مُوثَّقاً للأجيال القادمة، الأمر الذي يجعل من "الجائزة" مواكِبةً لأهداف "العام"، فالتأليف في مجالات الحِرف اليدوية لا يقتصر على الوصف الفني، بل يمتد إلى دراسة تاريخها، ورصد تقنياتها، وتحليل أثرها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.

وتكتسب الجائزة أهميتها لكونها تربط بين المهارات اليدوية التقليدية والمعرفة المكتوبة، في تكاملٍ يعزز الاقتصاد الإبداعي ويخدم مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي ترى في الثقافة ركيزةً للتنمية، ومجالاً للاستثمار، وجسراً للتواصل الحضاري. فالكتب التي توثّق العديد من المهارات الخاصة بالحِرف اليدوية، وترصد التحولات التي واكبت كلَّ صنعة، كلها تُعد أعمالاً تحفظ المهارة وتُعمّق الفهم العام بها.

وهو ما يؤكد على أن الحِرف اليدوية لا تعيش فقط بين أيدي صانعيها، بل أيضاً هي تنمو بين صفحات المؤلفين الذين يمنحونها الرعاية والاهتمام، لتبقى على قيد الحياة، وتنال فرصةً للعبور من الماضي إلى المستقبل.