«الشؤون الدينية» تشارك بجناح رقمي في معرض الرياض للكتاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، من خلال جناح رقمي نوعي يستعرض أبرز مبادراتها التقنية ومنصاتها الحديثة الموجهة لخدمة القرآن الكريم وقاصدي الحرمين الشريفين.

ويعرض الجناح منصة الفاتحة التفاعلية، التي تتيح تعلّم سورة الفاتحة وتصحيح التلاوة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، عبر واجهة سهلة الاستخدام وتقارير دورية متعددة اللغات متاحة على مدار الساعة، ومقرأة الحرمين الرقمية، وهي منصة متكاملة لتعليم القرآن الكريم تجمع المنهجية العلمية والتقنية الحديثة، وتمكّن من التلاوة والتجويد والحفظ تحت إشراف نخبة من المعلمين المتخصصين، مع نظام إداري متطور لمتابعة الأداء في المقارئ الإلكترونية، وبوابة قاصد، إضافة إلى توزيع المصاحف وعرض الإصدارات العلمية المتنوعة للرئاسة، بما يعكس رسالة الحرمين العالمية ويترجم جهود المملكة في نشر العلم والإيمان وخدمة ضيوف الرحمن.

يُذكر أن مشاركة رئاسة الشؤون الدينية في معرض الرياض الدولي للكتاب، يؤكد حرصها على إبراز رسالتها العالمية، وتفعيل مبادراتها التقنية والعلمية في المحافل الثقافية الكبرى، بما يسهم في نشر قيم الهداية والوسطية، ويجسد الدور الريادي للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.