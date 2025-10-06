بكلمات مؤثرة.. غالية بنعلي تعلن رحيل والدتها

تعازي النجوم

https://www.instagram.com/p/DPeFx9EjElE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPeFx9EjElE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPeFx9EjElE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

عالم التمثيل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 أكتوبر 2025 10:00 مساءً - أعلنت الفنانة التونسية، عن رحيل والدتها، من خلال منشور لها عبر صفحتها على "إنستغرام"، قائلة: "أمي في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.. ارقدي بسلام يازازا".وحتى هذه اللحظة لم تكشف الفنانة، عن أي تفاصيل تتعلق بموعد الجنازة أو مكان العزاء، فيما انهالت عليها رسائل التعزية والمواساة من جمهورها ومحبيها، إلى جانب عدد من الفنانين الذين أعربوا عن حزنهم وتضامنهم معها في هذا المصاب الأليم، متمنياً لوالدتها كل الرحمة والمغفرة.

بعيداً، عن الساحة الغنائية التي تألقت بها غالية بنعلي، فإن لها تجارب سينمائية ولكن محدودة من خلال ثلاثة أفلام أبرزها فيلم "فتوى" الذي عُرض في الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وتحديداً عام 2018، وفيلمان آخران وهما "على حلة عيني"، و "موسم الرجال"، كما خاضت تجربة التمثيل في مصر، من خلال مشاركتها في مسلسل «فرح ليلى»، والذي شاركت فيه بجانب ليلى علوى وفراس سعيد وأحمد كمال وعبدالرحمن أبو زهرة ونادية خيري وشادي خلف، وعدد آخر من الفنانين، وهو قصة خالد الحجر وسيناريو وحوار عمرو الدالى، وإخراج خالد الحجر.

من هي غالية بنعلي؟

https://www.instagram.com/p/DJFHAYNMLA2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJFHAYNMLA2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJFHAYNMLA2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

، هي مغنية تونسية، لقبت بسفيرة الغناء العربي ولها العديد من الأغاني الخاصة بها التي حققت بها نجاحاً ملحوظاً، بالإضافة إلى شهرتها بتقديم أغاني الزمن الجميل، منها لكوكب الشرق أم كلثوم.وتتميز غالية بأسلوبها المختلف في الغناء وصوتها القوي والعذب، ومن أشهر ما قدمت أغنية بنت الريح والتي وصفت بها نفسها في برنامج عز الشباب على قناة روتانا، دام دائماً، لو كان لي قلبان، يا مسافر وحدك، لاموني اللي غاروا مني وغيرها من الأغاني، كما لها العديد من الجولات الفنية العربية والأوروبية.يمكنكم قراءة.. وفاة والدة الفنانة هند صبري.. إليكم التفاصيللمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».