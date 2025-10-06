اخبار الخليج / اخبار الإمارات

محمد بن راشد: تعلّمتُ من أبي الإصغاء.. ومتى أشتد ومتى ألين

0 نشر
0 تبليغ

محمد بن راشد: تعلّمتُ من أبي الإصغاء.. ومتى أشتد ومتى ألين

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أنه تعلَّم الكثير من والده المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «رحم الله أبي.. تعلّمتُ من أبي بساطة العيش.. وضبط النفس.. وألا أنشغل بالتفاهات.. تعلّمتُ من أبي الإصغاء.. ومتى أشتد ومتى ألين.. تعلّمتُ منه الوقار من غير تكلُّف.. والتسامح مع الناس.. والتلطف مع الجميع». 
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «في ذكرى وفاته.. نستذكر روحه ودروسه.. نستذكر حكمته.. إنجازات حكمه.. نستذكر صدقه في خدمة وطنه.. وبناء مجد شعبه.. ستبقى أفضاله ممتدة عبر الأجيال.. وعبر الأزمان.. في قلوبنا راشد.. كان وسيبقى.
رحم الله أبي».

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd)
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا