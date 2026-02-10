حزب تاكايشي يحقق غالبية ساحقة في الانتخابات التشريعية اليابانية

ابوظبي - سيف اليزيد - فاز الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم في اليابان الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي، بـ315 مقعدا في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت الأحد، وفق ما أظهرت نتائج رسمية، ما يمنحه غالبية مطلقة في البرلمان.

وهذه النتيجة التي حققها الحزب الليبرالي الديموقراطي هي الأفضل في تاريخه، وتتيح لتاكايشي، أول امرأة تقود اليابان، أن تترك بصمتها خلال الأربع سنوات المقبلة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 123 مليون نسمة.

كما فاز حزب الابتكار الياباني، شريك الحزب الليبرالي الديموقراطي، بـ36 مقعدا، ما يمنح الائتلاف الحاكم 351 نائبا في البرلمان المكون من 465 مقعدا.

وفي البرلمان السابق، كانت حصة الحزب الليبرالي الديموقراطي تبلغ 198 مقعدا والابتكار 34.

وشهدت الانتخابات أيضا زيادة حزب سانسيتو المناهض للهجرة مقاعده من مقعدين إلى 15، وفقاً للنتائج.

وتعرض تحالف الإصلاح الوسطي المعارض الذي يضم الحزب الديموقراطي الدستوري وحزب كوميتو، الشريك السابق للحزب الليبرالي الديموقراطي، لانتكاسة كبيرة، حيث فاز بـ49 مقعدا فقط بعد أن كانت حصيلته 167 مقعدا في البرلمان السابق.