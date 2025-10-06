الأمير ويليام يتحدث عن ماضيه وماضي الأمير هاري ويتعهد بحماية الأمير جورج

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 أكتوبر 2025 07:06 مساءً - خلافات الأمير ويليام والأمير هاري ليست وليدة اليوم، ولا منذ خروجها إلى النور عام 2020، عندما صرح عنها الأمير هاري، بل هي ممتدة منذ سنوات بعيدة، وتعود لشكل الحياة التي نشآ فيها والتي فرضت عليهما بعض الضوابط التي قيدت حريتهما وكانت صارمة أحياناً كثيرة، فشكلت بعض التعقيدات في حياتهما، وكذلك مشاكل بين بعضهما البعض، وهذا الأمر ما يحاول أمير ويلز جاهداً تفاديه مع أبنائه.

الأمير ويليام يسعى لعدم تكرار أخطاء الماضي

في ظهور نادر على التلفزيون في برنامج The Reluctant Traveler، ناقش الأمير ويليام، البالغ من العمر 43 عاماً، رؤيته عن مستقبل ابنه الأكبر، كما تمثل هذه التصريحات واحدة من المرات القليلة التي يدلي بها ويليام عن الأمير هاري منذ أن أصبح انفصال الأخوين علناً في عام 2020.

قال الأمير ويليام إنه عازم على حماية الأمير جورج وباقي أبنائه من التحديات والمشاكل التي واجهها هو وشقيقه الأمير هاري أثناء نشأتهما، والتي أثرت عليهما في الكبر.

وعندما سُئل عن إمكانية أن يصبح جورج، البالغ من العمر 12 عاماً، ملكاً في يوم من الأيام، قال ويليام "السؤال الأصح يبدأ بنوع العالم الذي أسعى في تشكيله له"، وتابع: "هذا سؤال جوهري، فهناك الكثير من الأمور التي يجب التفكير فيها. لكن من الواضح أنني أريد خلق عالمٍ يفخر فيه ابني بما نقوم به، عالم ووظيفة تُحسّن حياة الناس".

وأضاف الأمير ويليام: "آمل وأسعى ألا نكرر الظروف التي نشأنا فيها أنا وهاري بالماضي وسأبذل قصارى جهدي للتأكد من أن هذا الوضع لن يتكرر بالنسبة لأولادي".

وتحدث الأمير ويليام أيضاً عن كيفية تأثير زواج والديه المضطرب وطلاقهما في النهاية على الطريقة التي يربي بها أطفاله.

وقال: "أعتقد أنه من المهم جداً تهيئة هذا الجو في المنزل. يجب أن يسود الدفء، ذلك الشعور بالأمان والحماية والحب"، وتابع: "كان ذلك بالتأكيد جزءاً من طفولتي أنا وهاري. انفصل والداي في الثامنة من عمري، لذا كان عليّ أن أخوض هذه التجربة وأتعلم منها، وأحرص على عدم تكرار أخطائهما، وأعتقد أننا جميعاً نحاول فعل ذلك، وأريد فقط أن أفعل ما هو أفضل لأطفالي، لأنني أعلم جيداً أن الدراما والتوتر في الصغر يؤثران عليك كثيراً عندما تكبر".

تكهنات بالتحاق الأمير جورج بمدرسة "إيتون"

بعد الكثير من التكهنات حول المكان الذي سيواصل فيه الأمير جورج تعليمه، أكدت مصادر مقربة أن الأمير الصغير سيتبع خطى والده الأمير ويليام وسيلتحق بنسبة كبيرة بمدرسة "إيتون"، والتي قضى بها أمير ويلز سنوات فارقة في حياته.

أكد المصدر لصحيفة "Mail on Sunday"؛ أنه بعد استكشاف الأمير ويليام وكيت ميدلتون مجموعة متنوعة من الخيارات لابنهما الأكبر، الذي بلغ 12 عاماً في 22 يوليو الماضي، وجدا أن "كل الطرق تؤدي إلى إيتون".

ورغم أنه لم يتم الإعلان بشكل نهائي عن هذا الخبر حتى الآن، لكن يُرجَّح أن القرار قد اتُّخِذ بالفعل، ويذكر أن طلاب "إيتون" تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً، ويجب عليهم التسجيل قبل 30 يونيو من العام الدراسي الذي يبلغ فيه الطالب العاشرة من عمره.

ويدرس الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس حالياً في مدرسة "لامبروك" معاً. وإذا صحّت تكهنات مدرسة إيتون، فقد يلتحق لويس أيضاً بها مثل جورج. ومن المتوقع أيضاً أن تتبع الأميرة شارلوت المسار التعليمي للأميرة كيت في مدرسة مارلبورو المشتركة في غضون بضع سنوات.

