أغلبية ألمانية تؤيد الاعتراف بدولة فلسطين

القاهرة - كتب محمد نسيم - أظهر استطلاع للرأي أجرته الهيئة العامة للبث الإذاعي في جمهورية ألمانيا الاتحادية (إيه آر دي)، اليوم السبت، أن أغلبية المشاركين يريدون الاعتراف بدولة فلسطين، ويدعمون مقترح الاتحاد الأوروبي بتعليق الاتفاقيات التجارية والجمركية مع إسرائيل.

وزفق الاستطلاع، أعرب 55% من المشاركين عن تأييدهم الاعتراف بدولة فلسطين، مقابل معارضة 20%.

وبشأن العقوبات التي يخطط الاتحاد الأوروبي فرضها على إسرائيل، أبدى 55% من المشاركين عن رغبته في أن تدعم ألمانيا مقترح الاتحاد الأوروبي بتعليق الاتفاقيات التجارية والجمركية مع إسرائيل، فيما عارضه 27%.

وأظهر الاستطلاع أن 63% من الألمان يعتقدون أن هجمات إسرائيل على غزة "تجاوزت الحد".

المصدر : وكالة وفا