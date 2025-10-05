السعودية للصناعات الدوائية توقع عقدا مع بوسطن انكولوجي لتصنيع 4 منتجات لعلاج الأورام محليا

أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات، عن توقيعها اتفاقية شراء حصص مُلزمة لشراء جميع حصص شركة ميتالوجالفا – إيرماوس سيلفا أس أي البرتغالية، في شركة البابطين ميتالوجالفا المحدودة بقيمة 8.52 مليون ريال.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، سيتم تمويل الصفقة من خلال المصادر الداخلية لشركة البابطين للطاقة والاتصالات والتسهيلات المالية المتاحة.

ونوهت الشركة إلى أن هذه الصفقة تُعتبر جزءا من استراتيجية شركة البابطين للطاقة والاتصالات في التكامل التشغيلي وفتح آفاقاً إضافية للنمو وزيادة إيراداتها وتدفقاتها النقدية.

وقالت إنه من المتوقع أن يكون الأثر المالي للصفقة إيجابياً وسوف ينعكس ذلك على نتائج الشركة لعام 2025م.

واتفقت كل من شركة البابطبن للطاقة والاتصالات وشركة ميتالوجالفا – إيرماوس سيلفا أس أي البرتغالية على قيام شركة البابطين للطاقة والاتصالات بشراء جميع حصص شركة ميتالوجالفا – إيرماوس سيلفا أس أي البرتغالية في شركة البابطين ميتالوجالفا المحدودة البالغ عددها 8.52 ألف حصة تمثل 40% من رأسمال شركة البابطين ميتالوجالفا المحدودة لتصبح شركة البابطين للطاقة والاتصالات مالكة لها بنسبة 100%.

وتيضع إتمام الصفقة بموجب اتفاقية شراء الحصص لشرط توقيع وتوثيق عقد التأسيس المعدّل لشركة البابطين ميتالوجالفا المحدودة لدى المركز السعودي للأعمال وتسجيل نقل ملكية الحصص الى شركة البابطين للطاقة والاتصالات بالإضافة الى إصدار سجل تجاري محدّث.

كما ستباشر شركة البابطين للطاقة والاتصالات بإجراءات تحويل شركة البابطين ميتالوجالفا المحدودة إلى شركة وطنية ذات المسؤولية المحدودة مملوكة من شخص واحد، بالإضافة الى الغاء تسجيل شركة البابطين ميتالوجالفا المحدودة لدى وزارة الاستثمار وإزالة جميع الإشارات إلى اسم "ميتالوجالفا".

ونوهت الشركة إلى أنه توجد أطراف ذات علاقة حيث إن شركة ميتالوجالفا – إيرماوس سيلفا أس أي تملك نسبة 75% من رأس مال شركة بيتيجان أس أي أس الفرنسية، والتي تملك فيها شركة البابطين للطاقة والاتصالات نسبة 25% المتبقية.