أفاد سائق الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي بأنه تواجد في مركز تدريب القوات الأوكرانية، مستنكرا الأسلوب الذي تعامل معه به ضباط التجنيد العسكري في البلاد.

وقال السائق ديمتري بيشيكوف لوكالة أنباء “TSN”: “الخطة هي إكمال التدريب والخدمة في الجيش”.

وأفاد أيضا أنه كان في مركز تدريب، وأعرب عن غضبه من تصرفات ضباط مكتب التجنيد العسكري والشرطة الذين احتجزوه.

وقال بيشيكوف: “عندما سألت عن سبب احتجازي، واجه ضابط الشرطة صعوبة في الإجابة، كانت وثائقي سليمة ولم أكن مطلوبا”.

وأضاف: “عند نقطة التفتيش، احتجزوني لسبب ما دون تفسير، وطلبوا مني مرافقتهم لتوضيح بعض التفاصيل، يبدو أنهم خدعوني”.

وكشفت صحيفة “تلغراف” عن محاولات كييف التقليل من شأن الحادث الذي تعرض له موكب الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي خلال زيارتها الأخيرة إلى أوكرانيا.

فقد نقلت “التلغراف” عن أحد ممثلي المؤسسة العسكرية في كييف قوله: “المعلومات المنشورة في وسائل الإعلام مشوّهة. يجري حالياً إجراء تحقيق لتوضيح جميع الظروف.”

وفي الخامس من نوفمبر الجاري، تم الإعلان عن زيارة جولي إلى مدينة خيرسون الواقعة تحت سيطرة كييف. وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن موظفي مركز التجنيد والتعبية احتجزوا أحد حراس الممثلة ليلا عند حاجز تفتيش عند مدخل مدينة يوجنوأوكرائينسك في مقاطعة ميكولايف جنوب أوكرانيا.

ووفقا لتقاريرهم، اضطرت جولي للذهاب شخصياً إلى مركز التجنيد للتوسط للإفراج عن حارسها. بينما أوضح موقع “إنسايدر” أن المركز أطال احتجاز الحارس، وتم الاتصال بمكتب زيلينسكي خلال الحادث.

