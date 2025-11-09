تكنولوجيا: شاومي تطلق شاحنًا سريعًا مدمجًا بتصميم قابل للطي ودعم متعدد للبروتوكولات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي في الصين عن شاحن جديد مدمج يُعرف باسم 45W GaN Mini Charger، يتميز بدعمه للشحن السريع بقدرة 45 واط. ووفقًا للشركة، يمكن لهذا الشاحن رفع مستوى بطارية العديد من الهواتف من 0% إلى أكثر من 50% خلال نحو 30 دقيقة فقط.

توضح شاومي أن الشاحن يستطيع شحن هاتف Redmi Note 14 Pro حتى 60%، وNote 15 حتى 57%، وiPhone 16 Pro Max حتى 55% في نفس المدة تقريبًا. كما يدعم مجموعة واسعة من بروتوكولات الشحن السريع مثل PPS وQC وPD، ما يجعله متوافقًا مع عدد كبير من الأجهزة، بما في ذلك الإكسسوارات منخفضة الاستهلاك.

ويركّز تصميم الشاحن على الحجم الصغير وسهولة الحمل، إذ تؤكد شاومي أنه أصغر بنسبة 47% من الشواحن التقليدية التي تقدم نفس القدرة، كما يأتي بمقابس قابلة للطي ليصبح خيارًا مثاليًا للسفر.

أما عن السعر، فقد طُرح الشاحن في السوق الصينية بسعر 54.90 يوان (حوالي 8 دولارات أمريكية)، لكنه لا يتضمن أي كابل في العلبة.

وحتى الآن، لم تكشف شاومي عن موعد طرح هذا الشاحن عالميًا، إلا أن الشركة عادة ما تُصدر معظم إكسسواراتها خارج السوق الصيني لاحقًا.

المصدر