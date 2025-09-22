حادث خطير يوقف تصوير سبايدرمان… وتوم هولاند يُنقل إلى المستشفى

توقّف تصوير فيلم Spider-Man: Brand New Day لعدّة أيّام!

بحسب ما أفاد موقع Deadline، فقد توقّف التّصوير يوم الجمعة (التّاسع عشر من سبتمبر) بعد نقل الممثّل توم هولاند على وجه السّرعة إلى المستشفى إثر إصابته بارتجاج دماغيّ طفيف.

ووفقًا للتّقارير، لم يمكث توم سوى فترة قصيرة في أحد مستشفيات غلاسكو، وهو بصحّة جيّدة الآن، على أن يأخذ استراحة “كإجراء احترازيّ”. ولم تُسجَّل أيّة إصابات أخرى في موقع التّصوير، فيما يُتوقّع أن يعود لمتابعة عمله خلال أيّام قليلة.

أشارت صحيفة The Sun إلى أنّ الإصابة جاءت بعد خطأ خلال تنفيذ إحدى الحركات الخطرة.

ومن المنتظر عقد اجتماع اليوم الاثنين (الثّاني والعشرين من سبتمبر) لبحث التّغييرات اللازمة في جدول التّصوير بعد الحادث.

ورغم إصابته، شوهد توم في لندن في اليوم التّالي (العشرين من سبتمبر) إلى جانب خطيبته زيندايا وزميله جاكوب باتالون خلال مشاركتهم في فعاليّة خيريّة لصالح مؤسّسته The Brothers Trust.

يُذكر أنّ توم كان قد كشف مؤخّرًا أنّه يحتاج إلى بدلة جديدة للرجل العنكبوت كل أسبوعَين تقريبًا. كما كان قد صرّح قبل انطلاق التّصوير في أغسطس أنّهم يخطّطون للاعتماد على “المدرسة القديمة في صياغة الأفلام”.