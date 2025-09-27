هيلاري داف تعود إلى منصّات أسبوع الموضة بعد غياب عقد كامل

بعد إعلانها مؤخّرًا عودتها إلى عالم الموسيقى عقب توقّف دام عقدًا من الزّمن، خطفت الممثّلة والمغنّية الأميركيّة هيلاري داف (سبعة وثلاثون عامًا) الأنظار خلال حضورها عرض أزياء Fendi لمجموعة ربيع/صيف ٢٠٢٦ ضمن فعاليّات أسبوع الموضة في ميلانو يوم الأربعاء في الرّابع والعشرين من أيلول/سبتمبر.

جلست داف في الصّف الأمامي إلى جانب الممثّلة شايلين وودلي، إذ تألّقت ببلوزة حمراء قصيرة الأكمام مع تنّورة ساتان باللون الأخضر النّعناعي، واعتمدت إطلالة بسيطة من حيث الإكسسوارات وتسريحة الشّعر المموّج الطّبيعيّ مع مكياج ناعم متوهّج.

وفي مقطع مصوّر نشرته مجلة Harper’s Bazaar عبر إنستغرام، عبّرت نجمة مسلسل Lizzie McGuire عن إعجابها بالألوان الزّاهية في العرض.

يُذكر أنّ هذه المشاركة هي الأولى لداف في أسبوع الموضة منذ عام ٢٠١٦، حين حضرت عرض المصمّمة جيني باكهام ضمن أسبوع الموضة في نيويورك، إذ ظهرت آنذاك بإطلالة أنيقة مؤلّفة من بلوزة حريرية مطبوعة وتنّورة صفراء طويلة. كما تابعت في الموسم نفسه عروض مونيك لولييه وزيمرمان.

إلى جانب عودتها لعالم الموضة، أعلنت هيلاري داف رسميًّا عن عودتها إلى السّاحة الموسيقيّة بعد عشر سنوات على إصدار ألبومها الأخير Breathe In. Breathe Out ٢٠١٥.

فقد كشفت في بيان صحفيّ أنّها وقّعت عقدًا مع شركة Atlantic Records، كما يجري العمل على سلسلة وثائقيّة من إخراج وإنتاج سام رينش، ستوثّق عودتها المنتظرة إلى الموسيقى ورحلتها الشّخصيّة، لتقدّم للجمهور صورة صادقة عن حياتها اليوميّة، بما في ذلك تحدّياتها، نجاحاتها، وتجربتها في الموازنة بين تربية أسرتها والتّحضير لإطلاق موسيقاها الجديدة وعروضها الحيّة المنتظرة بعد غياب طويل عن المسرح.