سعر للمصريين وآخر للأجانب

شاهدت سائحًا يضرب كفًا بكف من الدهشة، بسبب أنه علم بوجود سعرين لكل خدمة فى مصر، سعر للمصريين وسعر للأجانب. وقف يصيح: بإمكانكم معشر المصريين أن تأتوا إلى لندن وتدخلوا المتحف البريطانى بنفس السعر الذى أدفعه أنا فى بلدى، فلماذا يتعين علىّ أن أدفع هذا المبلغ الكبير لأصعد إلى برج القاهرة أو أزور حديقة الحيوان أو أسافر من أسوان إلى أبوسمبل؟.

لا أدرى ما إذا كان الرجل محقًا فى دعواه أم لا بالرغم من منطقية قضيته، فهذا الموضوع قتل بحثًا فى دول كثيرة، ويمكن القول إن مظاهر التمييز فى دول كثيرة يمكن ملاحظتها فى أشياء أخرى بخلاف سعر تذكرة دخول المتاحف، فهناك فى أوروبا طابور للجوازات خاص بدول الاتحاد الأوروبى وطوابير خاصة بالجنسيات الأخرى، كذلك فى دول الخليج نجد طابورًا يخص مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى وآخر خاصًا بالجنسيات الأخرى، ولقد كنت أتندر مع أصحابى لأننى دائماً أكون من ضمن الجنسيات الأخرى، ولم يحدث أبدًا أن تمتعت بمزايا الوقوف فى طابور يميز منتسبيه؛ حيث يمكن من هناك النظر بتأفف إلى الجنسيات الأخرى وهى يفرى الحسد أكبادها.. أقول هذا بالرغم من أن بعض المرجفين يقولون إننى قد أسعى إذا ما عمموا طابورًا خاصًا بالمصريين إلى الحصول على استثناء والوقوف مع الجنسيات الأخرى التى حتمًا ستعبر أسرع!. ما علينا.. كنا نقول فى السابق عندما كانت السلع رخيصة وفى مستوى الموظف والعامل والفلاح إن السائح يأتى ليبلطج علينا ويشاركنا فى الدعم فيأكل سندوتش فول بخمسة قروش وعلبة سجائر كليوباترا باثنى عشر قرشًا، أما الآن بعد أن ارتفعت الأسعار إلى عنان السماء، فما معنى سعر للأجانب وسعر للمصريين، إلا إذا كنا هنا نستهدف السائح المليونير فقط ولا نريد أعضاء الطبقة المتوسطة من أبناء الدول المختلفة.

لا نستطيع أن ننكر أن الدول التى تأمل فى استقطاب الأثرياء فقط لها مواصفات لا تنطبق علينا، ومن ضمن هذه المواصفات أن العاملين بالحقل السياحى لا يكونون من البؤساء المعدمين الذين يرتدون البابيون والردنجوت فى الشغل ثم يعودون إلى البيت حيث الشبشب أبو صباع والجلابية المخططة والطاقية الشبيكة، أى أن الخدم الأقرب إلى العبيد الذين يتسولون ويفضحوننا أمام الأجانب ينفون إمكانية اعتماد سياسة سياحية تستبعد السائح الكحيان وتركز على الأثرياء.

صحيح أن انخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام سائر العملات يجعل حامل الدولار والدينار والدرهم والريال يعيش فى بلدنا ملكًا، ومع ذلك فإن هذا الشخص سيشعر بالغضب إذا ما صادف سعرًا للأجانب وآخر للمصريين، لأن هذا يشعره بالاستغلال الواضح. على أى الأحوال لست ممن يؤمنون بأن سعر تذكرة المتحف مهما زادت يمكن أن يعول عليها فى تدفقات مالية حقيقية، لكن ما يساهم فى مضاعفة عدد الزوار وزيادة إنفاق السائح هو ثورة تعليمية تثقيفية فى كيفية التعامل مع السائح وتجنب التسول والتحرش والاستغلال والصياعة، بصرف النظر عن حكاية سعر للمصريين وسعر للأجانب!.

أسامة غريب – المصري اليوم

