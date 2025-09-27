شكرا لقرائتكم خبر عن "على العجوز الشمطاء أن ترحل..".. صراع الآراء بعد تغيير اسم شارع مشهور بتعز إلى (شارع افتهان المشهري) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �شعل قرار السلطات المحلية في مدينة تعز بتغيير اسم "شارع جمال عبدالناصر" إلى "شارع افتهان المشهري" موجة كبيرة من النقاشات والانقسامات المجتمعية، تراوحت بين اعتباره تكريمًا رمزيًا لضحية مأساوية، وبين رفضه باعتباره طمسًا لرمزية تاريخية راسخة في وجدان اليمنيين.

ويُعد شارع جمال عبدالناصر واحدًا من أبرز شوارع المدينة ذات البعد التاريخي، إذ اكتسب تسميته عقب زيارة الزعيم العربي الراحل لتعز عام 1964، حين ألقى خطابًا شهيرًا في ميدان الشهداء، وقال فيه عبارته الشهيرة: "على العجوز الشمطاء أن ترحل من جنوب اليمن"، في إشارةٍ صريحة إلى الاستعمار البريطاني في عدن. دعا فيه صراحة إلى إنهاء الاستعمار البريطاني لجنوب اليمن.

من جانبهم، يرى منتقدو القرار أن استبدال اسم عبدالناصر لا يعبّر عن تكريم حقيقي للشابة افتهان المشهري بقدر ما يمثل مساسًا بإرث تاريخي لزعيم كان له دور محوري في دعم ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر.

في المقابل، دافع مؤيدو الخطوة عن القرار باعتباره تكريمًا إنسانيًا للشابة التي قُتلت في حادثة هزّت الرأي العام، مؤكدين أن المدينة بحاجة إلى رموز حديثة تُجسد معاناة الحاضر بقدر ما تحتفي بأمجاد الماضي.

ويأتي هذا الجدل في سياق أوسع يتصل بكيفية التعامل مع الرموز التاريخية في ظل المتغيرات الراهنة، حيث يطالب كثيرون باعتماد حلول وسطية، مثل إطلاق اسم افتهان المشهري على شارع جديد بدلًا من المساس برمزية عبدالناصر.