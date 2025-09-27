شكرا لبحثكم عن خبر صالح فقيه.. شاعر لحج وصوتها الوطني المقاوم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ارتبطت سلطنة لحج العبدلية ارتباطًا وثيقًا بالأغنية، سواء عبر منتدياتها الثقافية وندواتها الموسيقية مثل "الندوة اللحجية" و"ندوة الجنوب" منذ مطلع خمسينيات القرن الماضي، أو من خلال تأثرها بالسياق العربي العام، والمد القومي، والثورات العربية كثورتي مصر والجزائر.

ولعبت الأغنية اللحجية دورًا محوريًا في تحفيز النضال ضد الاستعمار البريطاني، حيث دعت معظم كلماتها إلى التضحية والمقاومة.

ومن أبرز من أسهموا في تشكيل هذا الدور الفني الوطني، الشاعر والأديب الكبير صالح أحمد فقيه، المولود عام 1905 في منطقة حبيش بمحافظة إب.

نشأ يتيمًا، وجاء إلى لحج قبيل اندلاع الحرب العالمية الأولى وهو في العاشرة من عمره، حيث تكفّل برعايته الأمير علي بن أحمد علي محسن العبدلي، قبل أن يُنصب سلطانًا على لحج لفترة قصيرة انتهت بمقتله عام 1915م على أيدي القوات البريطانية أثناء مواجهتها للأتراك المتقدمين من شمال اليمن.

ورغم ذلك، واصل أبناء السلطان رعاية الشاعر حتى فجر الاستقلال الوطني عام 1967م.

كان صالح فقيه ملمًا بالقراءة والكتابة منذ صغره، فتتلمذ في كتاتيب لحج وجوامعها، ونهل من علومها، ونما شغفه بالاطلاع والثقافة حتى صار شاعرًا وهو لم يزل يافعًا. توفي في مدينة تعز عام 1978، ودُفن فيها.

خلّف الشاعر الكبير رصيدًا غنيًا من الأعمال الغنائية التي ما زالت تتردد أصداؤها في وجدان المستمعين، سواء عبر إذاعة عدن وأرشيفها الغنائي، أو في المجالس وقاعات الأفراح وخشبات المسارح. ومن أبرز قصائده: يا ضارب الرمل، حبيبي غاية المقصود، قال بو فضل سالم، سقى الله روضة الخلان، قال بو زيد وغيرها.

وقد تميز نتاجه الفني بارتباطه بالهم السياسي والفكري والنضالي، وصنّفه النقاد ضمن الشعر الرمزي الوطني والسياسي، وهو ما يتجلى بوضوح في أعماله مثل يا ضارب الرمل وقال بو زيد.

ولأهمية إرثه، قامت جامعة عدن من خلال دار الطباعة والنشر بحفظ وتوثيق نتاجه، إذ أصدر الباحث والأديب كمال منيعم عام 2012 كتابًا يتناول سيرته وقصائده الشعرية.

ومن روائع صالح فقيه الخالدة، قصيدة "سقى الله روضة الخلان" التي غناها ولحنها الفنان الكبير فضل محمد اللحجي بمقام "راست" على درجة الصول، وسُجّلت في إذاعة عدن عام 1958.

كتب/ نجوان شريف ناجي