شاهدوا الصور الأولى لزفاف سيلينا غوميز وبيني بلانكو.. أجواء خيالية رومانسية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 سبتمبر 2025 09:58 صباحاً - في حفل زفاف أشبه بزواج الأمراء والأميرات، تزوجت سيلينا غوميز وبيني بلانكو في حفل مرصع بالنجوم بمن فيهم تايلور سويفت ومارتن شورت، في سانتا باربرا، كاليفورنيا، كانت البهجة والرومانسية عنوانه.

وقد شاركت سيلينا الصور الأولى لحفل زفافها، وهي بالفستان الأبيض بينما كان ملامح الفرح والسعادة تسيطران عليها.

سيلينا غوميز تشارك صور زفافها

بعد عامين من الإرتباط سوياً، تزوجت سيلينا غوميز Selena Gomez البالغة من العمر 33 عامًا، والمنتج الموسيقي بيني بلانكو Benny Blanco، البالغ من العمر 37 عامًا، في كاليفورنيا يوم أمس السبت 27 سبتمبر، وشاركت المغنية والممثلة مجموعة من الصور التي توثق زفافها في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد 28 سبتمبر- الذي يوافق 27 سبتمبر بكاليفورنيا- مصحوباً بتعليق بسيط: "27/9/2025".

تُظهر الصور العروسين وهما يحتضنان بعضهما البعض، ويتشابكان الأيدي، ويستمتعان باللحظة. كما تُظهر إحدى اللقطات لقطة مقربة لباقة غوميز البسيطة من الزهور البيضاء، بينما تُبرز أخرى خاتمي زفافها الباهرين.

ارتدت العروس فستانًا من رالف لورين لهذه المناسبة، الذي تميّز بصدرية مكشوفة الكتفين بتفاصيل زهور وظهر مفتوح بشكل مثير. أما بلانكو، فقد ارتدى بدلة سهرة سوداء وربطة عنق على شكل فراشة.

سيلينا غوميز تتخذ قراراً يصدم والدتها

في حفل الزفاف، رافق سيلينا غوميز في الممر المؤدي لداخل الكنيسة حيث عقد القران، جدها ديفيد كورنيت. هذا القرار أغضب والدة سيلينا؛ "ماندي تيفي" وزوج والدتها "برايان"، ووفقًا لمصدر مطلع تحدث لصحيفة Daily Mail، لأن والدتها كانت تريد أن تصطحب ابنتها في الممر. ووصف المصدر القرار بأنه "صدمة"، مشيرًا إلى أن سيلينا اتخذت هذا القرار في وقت مبكر من التخطيط للزفاف.

حفل زفاف محاطاً بأجواء سرية

كانت السرية والغموض هما العنوان الرئيسي لحفل زفاف سيلينا غوميز وبيني بلانكو، حيث لم يكن الضيوف على علم بمكان الحفل حتى نُقلوا إليه. هذه الأجواء السرية جعلت الجميع متحمسون للغاية، رغم الغموض، ويعلمون أنها ستكون تجربة رائعة.

وقد تضمن الحفل عشاءً تجريبيًا في ضيعة في هوب رانش، وادي جوليتا، حيث شوهد نجوم مسلسل "Only Murders in the Building"، بمن فيهم مارتن شورت وبول رود وستيف مارتن، وهم يصلون بملابس شبه رسمية.

بيني بلانكو وسيلينا غوميز.. تعاون موسيقي انتهى بالخطوبة

بدأت معرفة سيلينا غوميز وبيني بلانكو منذ سنوات، بعد تعاونهما في أغنية "I Can't Get Enough" لعام 2019، لكن بدأت علاقتهما العاطفية في يونيو 2023.

في أغسطس 2023، أصدرت غوميز أغنية "Single Soon" التي أنتجها بلانكو، وفي ديسمبر من العام نفسه، أكدت علاقتهما عندما أُعجبت بمنشورات حسابات المعجبين على "إنستغرام" التي تجمعهما، حتى إنها علّقت قائلة: "إنه كلّ شيء في قلبي"، ثم تؤكد غوميز أكثر وأكثر على العلاقة؛ عندما ظهرا لأول مرة على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز إيمي 2024 في يناير، وفي الشهر التالي، تحدثت غوميز مع زين لوي من آبل ميوزيك حول علاقتهما.

وفي ديسمبر من العام الماضي، شاركت غوميز، منشوراً عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، تضمن أربع صور، تستعرض فيها خاتم الخطوبة الألماسي -الذي يُقدّر بمليون دولار- بجلسات مختلفة، بينما كانت الصورة الأخيرة تجمعها بـ بيني بلانكو، وقد أرفقت غوميز في تعليقها على الصور التالي: "الأبد يبدأ الآن".

