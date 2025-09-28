انت الان تتابع خبر بعد دخولها حيز التنفيذ.. إيران تعلن "عدم اعترافها" بالعقوبات الأممية وتهدد من يلتزم بها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عراقتشي في رسالته إلى الأمين العام الأممي ورئيس مجلس الأمن، ان إعلان الدول الأوروبية الثلاث تفعيل "آلية الزناد" غير قانوني، معتبرا ان "الترويكا" الأوروبية تقاعست عن تنفيذ التزاماتها وامتنعت عن الالتزام بآلية تسوية النزاعات ضمن الاتفاق النووي.



وشدد عراقتشي انه "لا أساس لاتخاذ إجراءات لإحياء القرارات المنتهية قانونياً وجميع قيود النووي بموجب القرار 2231 ستنتهي بشكل دائم"، مؤكدا انه "لن نعترف بأي محاولة لتمديد أو إحياء أو تنفيذ تلك القيود وأي محاولة للإضرار بإيران ستُقابل بردود مناسبة".

واعتبر ان "مثل هذا الاستغلال يضعف مصداقية وحيادية الأمم المتحدة ويقوض سلطة مجلس الأمن الدولي".

من جانبه، قال رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، ان "تنفيذ "آلية الزناد" وإعادة فرض قرارات العقوبات أمر غير قانوني"، مشيرا الى ان "العقوبات المنصوص عليها في هذه القرارات ليست ذات أهمية مؤثرة مقارنة بالعقوبات الأميركية".

وأكد أنه "إذا أرادت أي دولة اتخاذ إجراء ضد إيران استناداً إلى هذه القرارات فستواجه برد فعل إيراني مماثل"، مشددا على ان "إيران لا تعتبر نفسها ملزمة بالامتثال لهذه القرارات غير القانونية بما في ذلك تعليق تخصيب اليورانيوم".

واعتبر ان "التفاوض يعني بالنسبة للدول الغربية الخداع والضغط بهدف نزع القوة الصاروخية الإيرانية"، مشيرا الى ان "العامل الأساسي في الحفاظ على مصالحنا القومية وأمننا هو امتلاك القوة فقط، والطريق الوحيد لردع العدو عن مهاجمتنا هو تعزيز عناصر القوة وخاصة تقوية القدرات الدفاعية والحفاظ على الوحدة الوطنية".

