ترامب بعد خطاب نتنياهو: أعتقد أننا سنتوصل قريبا لاتفاق بشأن غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة، 26 سبتمبر 2025، قرب التوصّل إلى اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب في غزة وضمان إعادة المحتجزين الإسرائيليين.

وقال ترامب قبل مغادرته البيت الأبيض لحضور بطولة كأس رايدر للغولف في نيويورك، إنه اقترب من "التوصل إلى إتفاق لإنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن إلى ديارهم". وأضاف أن "عودة الرهائن قد تكون قريبة".

جاءت تصريحات ترامب بعد دقائق من انتهاء كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة، أكد فيها أن "الاعتراف بدولة فلسطين بمثابة انتحار لبلاده".

كما جاءت بعدما اتخذ ترامب للمرة الأولى موقفاً علنياً حول مسألة ضم الضفة الغربية، أمس الخميس عقب محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي. وقال حينها "لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة". كما اعتبر أنه "على الحرب أن تتوقف".

فيما أفاد مقربون من نتنياهو أمس بأن حكومته تتعرض لضغوط أميركية من أجل قبول خطة ترامب حول وقف الحرب في غزة، والتي أعرب المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف عن تفاؤل بلاده بإقرارها خلال الأيام المقبلة.

يشار إلى أن لقاءً مهمًا سيعقده ترامب مع نتنياهو يوم الإثنين المقبل، سيتناول مسألة إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وخطط ما يُعرف بـ "اليوم التالي".

المصدر : وكالات - العربية